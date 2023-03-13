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Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль - РИА Новости, 13.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:39 13.03.2023 (обновлено: 06:40 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/mishel-1857434854.html
Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль
Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль - РИА Новости, 13.03.2023
Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль
Мишель Йео удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:39
2023-03-13T06:40
культура
кино и сериалы
сша
лос-анджелес
кейт бланшетт
мишель уильямс
мэрилин монро
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Мишель Йео удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. За награду в этой категории также боролись Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар", Мишель Уильямс ("Фабельманы"), Андреа Райзборо ("Лесли") и исполнительница роли Мэрилин Монро в картине "Блондинка" Ана де Армас. Лучшей актрисой второго плана ранее киноакадемики назвали Джейми Ли Кёртис также за работу в фильме "Все везде и сразу".
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кино и сериалы, сша, лос-анджелес, кейт бланшетт, мишель уильямс, мэрилин монро
Культура, Кино и сериалы, США, Лос-Анджелес, Кейт Бланшетт, Мишель Уильямс, Мэрилин Монро
Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль

Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Все везде и сразу"

© AP Photo / Chris PizzelloМишель Йео
Мишель Йео - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Мишель Йео. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Мишель Йео удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе.
За награду в этой категории также боролись Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар", Мишель Уильямс ("Фабельманы"), Андреа Райзборо ("Лесли") и исполнительница роли Мэрилин Монро в картине "Блондинка" Ана де Армас.
Брендан Фрейзер - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль
06:34
Лучшей актрисой второго плана ранее киноакадемики назвали Джейми Ли Кёртис также за работу в фильме "Все везде и сразу".
 
КультураКино и сериалыСШАЛос-АнджелесКейт БланшеттМишель УильямсМэрилин Монро
 
 
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