https://ria.ru/20230313/mishel-1857434854.html

Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль

Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль - РИА Новости, 13.03.2023

Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль

Мишель Йео удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:39

2023-03-13T06:39

2023-03-13T06:40

культура

кино и сериалы

сша

лос-анджелес

кейт бланшетт

мишель уильямс

мэрилин монро

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Мишель Йео удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. За награду в этой категории также боролись Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар", Мишель Уильямс ("Фабельманы"), Андреа Райзборо ("Лесли") и исполнительница роли Мэрилин Монро в картине "Блондинка" Ана де Армас. Лучшей актрисой второго плана ранее киноакадемики назвали Джейми Ли Кёртис также за работу в фильме "Все везде и сразу".

https://ria.ru/20230313/freyzer-1857434380.html

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кино и сериалы, сша, лос-анджелес, кейт бланшетт, мишель уильямс, мэрилин монро