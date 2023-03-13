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Движения поездов нет на БКЛ метро Москвы от "Новаторской" до "Аминьевской" - РИА Новости, 13.03.2023
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10:58 13.03.2023 (обновлено: 11:21 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/metro-1857468445.html
Движения поездов нет на БКЛ метро Москвы от "Новаторской" до "Аминьевской"
Движения поездов нет на БКЛ метро Москвы от "Новаторской" до "Аминьевской" - РИА Новости, 13.03.2023
Движения поездов нет на БКЛ метро Москвы от "Новаторской" до "Аминьевской"
Движения поездов нет на Большой кольцевой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская", сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:58
2023-03-13T11:21
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движения поездов нет на Большой кольцевой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами."Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, для проезда пользуйтесь поездами, следующими против часовой стрелки, регулярными маршрутами наземного транспорта: от метро Аминьевская - автобус 329 до станций Славянский бульвар и Озерная; от метро Новаторская - автобус 661 до станций Новаторская, Проспект Вернадского и Мичуринский проспект", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230312/metro-1857337364.html
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москва, московский метрополитен
Москва, Московский метрополитен
Движения поездов нет на БКЛ метро Москвы от "Новаторской" до "Аминьевской"

На БКЛ московского метро нет движения поездов от "Новаторской" до "Аминьевской"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОткрытие участка Большой кольцевой линии метро
Открытие участка Большой кольцевой линии метро - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Открытие участка Большой кольцевой линии метро. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движения поездов нет на Большой кольцевой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, для проезда пользуйтесь поездами, следующими против часовой стрелки, регулярными маршрутами наземного транспорта: от метро Аминьевская - автобус 329 до станций Славянский бульвар и Озерная; от метро Новаторская - автобус 661 до станций Новаторская, Проспект Вернадского и Мичуринский проспект", - дополняется в сообщении.
Станция Новослободская Кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
На кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения
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МоскваМосковский метрополитен
 
 
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