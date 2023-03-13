https://ria.ru/20230313/metro-1857468445.html

Движения поездов нет на БКЛ метро Москвы от "Новаторской" до "Аминьевской"

Движения поездов нет на БКЛ метро Москвы от "Новаторской" до "Аминьевской" - РИА Новости, 13.03.2023

Движения поездов нет на БКЛ метро Москвы от "Новаторской" до "Аминьевской"

Движения поездов нет на Большой кольцевой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская", сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:58

2023-03-13T10:58

2023-03-13T11:21

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движения поездов нет на Большой кольцевой линии метро Москвы от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами."Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, для проезда пользуйтесь поездами, следующими против часовой стрелки, регулярными маршрутами наземного транспорта: от метро Аминьевская - автобус 329 до станций Славянский бульвар и Озерная; от метро Новаторская - автобус 661 до станций Новаторская, Проспект Вернадского и Мичуринский проспект", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230312/metro-1857337364.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московский метрополитен