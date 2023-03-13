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В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети - РИА Новости, 13.03.2023
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17:40 13.03.2023 (обновлено: 18:32 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/mechet-1857604565.html
В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети
В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети - РИА Новости, 13.03.2023
В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети
Купол минарета строящейся соборной мечети в Уфе на проспекте Салавата Юлаева упал из-за порыва ветра, никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:40
2023-03-13T18:32
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 13 мар - РИА Новости. Купол минарета строящейся соборной мечети в Уфе на проспекте Салавата Юлаева упал из-за порыва ветра, никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. "В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о том, что в Уфе в результате порывистого ветра упал купол минарета мечети "Ар-Рахим", - сообщили в ГУ МЧС по региону. Отмечается, что на место выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС. "По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается", - заявили в ведомстве и добавили, что в результате инцидента повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров.Местные СМИ публикуют видео момента падения купола. На кадрах видно, как купол минарета накреняется и падает. Другие видеозаписи из соцсетей демонстрируют, что повреждена часть облицовки мечети. По данным синоптиков, в понедельник в Уфе порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Соборная мечеть в Уфе строится с 2006 года. В соответствии с проектом мечеть высотой 77 метров должна быть выполнена в виде ханского шатра в три этажа с четырьмя минаретами. В здании, где смогут совершать молитву 3 тысячи человек, помимо главного молельного зала планируют расположить учебные классы, рабочие кабинеты священнослужителей, конференц-зал на 700 мест.
https://ria.ru/20230221/dagestan-1853324728.html
уфа
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети

В Уфе из-за сильного ветра слетел купол минарета строящейся мечети, никто не пострадал

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПадение купола с минарета строящейся мечети "АР-РАХИМ" в Уфе
Падение купола с минарета строящейся мечети АР-РАХИМ в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Падение купола с минарета строящейся мечети "АР-РАХИМ" в Уфе
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УФА, 13 мар - РИА Новости. Купол минарета строящейся соборной мечети в Уфе на проспекте Салавата Юлаева упал из-за порыва ветра, никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о том, что в Уфе в результате порывистого ветра упал купол минарета мечети "Ар-Рахим", - сообщили в ГУ МЧС по региону. Отмечается, что на место выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС. "По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается", - заявили в ведомстве и добавили, что в результате инцидента повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров.
Местные СМИ публикуют видео момента падения купола. На кадрах видно, как купол минарета накреняется и падает. Другие видеозаписи из соцсетей демонстрируют, что повреждена часть облицовки мечети.
По данным синоптиков, в понедельник в Уфе порывы ветра достигали 18 метров в секунду.
Соборная мечеть в Уфе строится с 2006 года. В соответствии с проектом мечеть высотой 77 метров должна быть выполнена в виде ханского шатра в три этажа с четырьмя минаретами. В здании, где смогут совершать молитву 3 тысячи человек, помимо главного молельного зала планируют расположить учебные классы, рабочие кабинеты священнослужителей, конференц-зал на 700 мест.
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ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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