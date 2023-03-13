https://ria.ru/20230313/mechet-1857604565.html

В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети

В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети - РИА Новости, 13.03.2023

В Уфе из-за сильного ветра упал купол минарета строящейся мечети

Купол минарета строящейся соборной мечети в Уфе на проспекте Салавата Юлаева упал из-за порыва ветра, никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:40

2023-03-13T17:40

2023-03-13T18:32

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 13 мар - РИА Новости. Купол минарета строящейся соборной мечети в Уфе на проспекте Салавата Юлаева упал из-за порыва ветра, никто из людей не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. "В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о том, что в Уфе в результате порывистого ветра упал купол минарета мечети "Ар-Рахим", - сообщили в ГУ МЧС по региону. Отмечается, что на место выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС. "По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается", - заявили в ведомстве и добавили, что в результате инцидента повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров.Местные СМИ публикуют видео момента падения купола. На кадрах видно, как купол минарета накреняется и падает. Другие видеозаписи из соцсетей демонстрируют, что повреждена часть облицовки мечети. По данным синоптиков, в понедельник в Уфе порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Соборная мечеть в Уфе строится с 2006 года. В соответствии с проектом мечеть высотой 77 метров должна быть выполнена в виде ханского шатра в три этажа с четырьмя минаретами. В здании, где смогут совершать молитву 3 тысячи человек, помимо главного молельного зала планируют расположить учебные классы, рабочие кабинеты священнослужителей, конференц-зал на 700 мест.

https://ria.ru/20230221/dagestan-1853324728.html

уфа

россия

республика башкортостан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)