https://ria.ru/20230313/markirovka-1857567883.html
Обязательную маркировку БАДов в России могут начать с 1 октября
Обязательную маркировку БАДов в России могут начать с 1 октября - РИА Новости, 13.03.2023
Обязательную маркировку БАДов в России могут начать с 1 октября
Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться в России с 1 октября текущего года, заявила замминистра промышленности и торговли... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:53
2023-03-13T15:53
2023-03-13T15:57
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
екатерина приезжева
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться в России с 1 октября текущего года, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева."В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки. Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября - начало обязательной маркировки производителями и импортерами", - заявила она.При этом с 1 марта 2024 года предлагается сделать обязательной фиксацию кода маркировки при розничной продаже, а с 1 мая - в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. "И наконец-то поштучная прослеживаемость должна, в соответствии с проектом, наступить к 1 сентября 2025 года", - заключила Приезжева.
https://ria.ru/20230211/rak-1851350606.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатерина приезжева
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Екатерина Приезжева
Обязательную маркировку БАДов в России могут начать с 1 октября
Минпромторг: обязательную маркировку БАДов в России могут начать с 1 октября 2023 года