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Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке
Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке - РИА Новости, 13.03.2023
Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке
Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:25
2023-03-13T08:25
2023-03-13T11:45
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго, сообщается на портале мэра столицы. Имя для маленького мандрила выбирали пользователи проекта "Активный гражданин". В голосовании участвовали более 160 тысяч человек, которым специалисты предложили четыре имени."Больше всего голосов — 26,7 процента (42 994 голоса) — набрал вариант Конго. Детеныша назовут в честь страны, где в основном обитают мандрилы", — говорится на сайте. На втором месте оказалось имя Акида, за которое проголосовали 26,5 процентов участников. Еще 20 процентов выбрали вариант Кинг, а 11 процентов — Логон.Мандрилы — самые крупные из всех нечеловекообразных обезьян и самые ярко окрашенные среди млекопитающих. Обитают во влажных экваториальных лесах Камеруна, Габона и Республики Конго. Внесены в Международную Красную книгу со статусом "уязвимый вид".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество
Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке
Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго, сообщается на портале
мэра столицы.
Имя для маленького мандрила выбирали пользователи проекта "Активный гражданин". В голосовании участвовали более 160 тысяч человек, которым специалисты предложили четыре имени.
Детеныш мандрила появился на свет в павильоне "Дом приматов" Московского зоопарка у самки по имени Юмба и самца Колумба 18 августа прошлого года.
"Больше всего голосов — 26,7 процента (42 994 голоса) — набрал вариант Конго. Детеныша назовут в честь страны, где в основном обитают мандрилы", — говорится на сайте.
На втором месте оказалось имя Акида, за которое проголосовали 26,5 процентов участников. Еще 20 процентов выбрали вариант Кинг, а 11 процентов — Логон.
Мандрилы — самые крупные из всех нечеловекообразных обезьян и самые ярко окрашенные среди млекопитающих. Обитают во влажных экваториальных лесах Камеруна, Габона и Республики Конго. Внесены в Международную Красную книгу со статусом "уязвимый вид".
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