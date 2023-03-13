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Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке - РИА Новости, 13.03.2023
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08:25 13.03.2023 (обновлено: 11:45 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/mandril-1857442147.html
Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке
Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке - РИА Новости, 13.03.2023
Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке
Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:25
2023-03-13T11:45
хорошие новости
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго, сообщается на портале мэра столицы. Имя для маленького мандрила выбирали пользователи проекта "Активный гражданин". В голосовании участвовали более 160 тысяч человек, которым специалисты предложили четыре имени."Больше всего голосов — 26,7 процента (42 994 голоса) — набрал вариант Конго. Детеныша назовут в честь страны, где в основном обитают мандрилы", — говорится на сайте. На втором месте оказалось имя Акида, за которое проголосовали 26,5 процентов участников. Еще 20 процентов выбрали вариант Кинг, а 11 процентов — Логон.Мандрилы — самые крупные из всех нечеловекообразных обезьян и самые ярко окрашенные среди млекопитающих. Обитают во влажных экваториальных лесах Камеруна, Габона и Республики Конго. Внесены в Международную Красную книгу со статусом "уязвимый вид".
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московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество
Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке

Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго

© Фото : Московский зоопаркДетеныш мандрила в Московском зоопарке
Детеныш мандрила в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Московский зоопарк
Детеныш мандрила в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго, сообщается на портале мэра столицы.
Имя для маленького мандрила выбирали пользователи проекта "Активный гражданин". В голосовании участвовали более 160 тысяч человек, которым специалисты предложили четыре имени.

Детеныш мандрила появился на свет в павильоне "Дом приматов" Московского зоопарка у самки по имени Юмба и самца Колумба 18 августа прошлого года.

"Больше всего голосов — 26,7 процента (42 994 голоса) — набрал вариант Конго. Детеныша назовут в честь страны, где в основном обитают мандрилы", — говорится на сайте.
На втором месте оказалось имя Акида, за которое проголосовали 26,5 процентов участников. Еще 20 процентов выбрали вариант Кинг, а 11 процентов — Логон.
Мандрилы — самые крупные из всех нечеловекообразных обезьян и самые ярко окрашенные среди млекопитающих. Обитают во влажных экваториальных лесах Камеруна, Габона и Республики Конго. Внесены в Международную Красную книгу со статусом "уязвимый вид".
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