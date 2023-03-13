https://ria.ru/20230313/mandril-1857442147.html

Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке

Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке - РИА Новости, 13.03.2023

Москвичи выбрали имя для детеныша мандрила, родившегося в зоопарке

Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:25

2023-03-13T08:25

2023-03-13T11:45

хорошие новости

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Детеныша мандрила, родившегося в Московском зоопарке, назовут Конго, сообщается на портале мэра столицы. Имя для маленького мандрила выбирали пользователи проекта "Активный гражданин". В голосовании участвовали более 160 тысяч человек, которым специалисты предложили четыре имени."Больше всего голосов — 26,7 процента (42 994 голоса) — набрал вариант Конго. Детеныша назовут в честь страны, где в основном обитают мандрилы", — говорится на сайте. На втором месте оказалось имя Акида, за которое проголосовали 26,5 процентов участников. Еще 20 процентов выбрали вариант Кинг, а 11 процентов — Логон.Мандрилы — самые крупные из всех нечеловекообразных обезьян и самые ярко окрашенные среди млекопитающих. Обитают во влажных экваториальных лесах Камеруна, Габона и Республики Конго. Внесены в Международную Красную книгу со статусом "уязвимый вид".

https://ria.ru/20221201/lenivets-1835588830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, общество