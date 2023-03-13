https://ria.ru/20230313/maldivy-1857532940.html

Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном

Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном - РИА Новости, 13.03.2023

Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном

Правительство Мальдивских островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Ираном, сообщил МИД государства. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:58

2023-03-13T13:58

2023-03-13T13:58

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иран

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Правительство Мальдивских островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Ираном, сообщил МИД государства. В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что правительство Мальдивской Республики приветствует совместное трехстороннее заявление Саудовской Аравии, Ирана и Китая о том, что между Саудовской Аравией и Ираном достигнуто соглашение о возобновлении дипломатических отношений. "В свете этих позитивных и обнадеживающих событий правительство Мальдивских Островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран", - говорится в заявлении. Мальдивы разорвали политические отношения с Ираном 17 мая 2016 года во время правления бывшего президента Абдуллы Ямина. Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения после посреднических переговоров под руководством Китая. Обе страны подтвердили свое уважение к суверенитету государств и свою политику невмешательства во внутренние дела стран. Соглашение также включает в себя возобновление работы их посольств и миссий. Это событие произошло после многих лет напряженности между двумя странами.

https://ria.ru/20230313/iran-1857513347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мальдивы, иран