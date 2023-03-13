Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном
Правительство Мальдивских островов решило возобновить дипломатические отношения с Ираном
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Правительство Мальдивских островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Ираном, сообщил МИД государства.
В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что правительство Мальдивской Республики приветствует совместное трехстороннее заявление Саудовской Аравии, Ирана и Китая о том, что между Саудовской Аравией и Ираном достигнуто соглашение о возобновлении дипломатических отношений.
"В свете этих позитивных и обнадеживающих событий правительство Мальдивских Островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран", - говорится в заявлении.
Мальдивы разорвали политические отношения с Ираном 17 мая 2016 года во время правления бывшего президента Абдуллы Ямина.
Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения после посреднических переговоров под руководством Китая. Обе страны подтвердили свое уважение к суверенитету государств и свою политику невмешательства во внутренние дела стран. Соглашение также включает в себя возобновление работы их посольств и миссий. Это событие произошло после многих лет напряженности между двумя странами.