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Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном - РИА Новости, 13.03.2023
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13:58 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/maldivy-1857532940.html
Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном
Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном - РИА Новости, 13.03.2023
Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном
Правительство Мальдивских островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Ираном, сообщил МИД государства. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:58
2023-03-13T13:58
в мире
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иран
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Правительство Мальдивских островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Ираном, сообщил МИД государства. В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что правительство Мальдивской Республики приветствует совместное трехстороннее заявление Саудовской Аравии, Ирана и Китая о том, что между Саудовской Аравией и Ираном достигнуто соглашение о возобновлении дипломатических отношений. "В свете этих позитивных и обнадеживающих событий правительство Мальдивских Островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран", - говорится в заявлении. Мальдивы разорвали политические отношения с Ираном 17 мая 2016 года во время правления бывшего президента Абдуллы Ямина. Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения после посреднических переговоров под руководством Китая. Обе страны подтвердили свое уважение к суверенитету государств и свою политику невмешательства во внутренние дела стран. Соглашение также включает в себя возобновление работы их посольств и миссий. Это событие произошло после многих лет напряженности между двумя странами.
https://ria.ru/20230313/iran-1857513347.html
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в мире, мальдивы, иран
В мире, Мальдивы, Иран
Мальдивы объявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном

Правительство Мальдивских островов решило возобновить дипломатические отношения с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Правительство Мальдивских островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Ираном, сообщил МИД государства.
В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что правительство Мальдивской Республики приветствует совместное трехстороннее заявление Саудовской Аравии, Ирана и Китая о том, что между Саудовской Аравией и Ираном достигнуто соглашение о возобновлении дипломатических отношений.
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Вчера, 13:18
"В свете этих позитивных и обнадеживающих событий правительство Мальдивских Островов приняло решение возобновить дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран", - говорится в заявлении.
Мальдивы разорвали политические отношения с Ираном 17 мая 2016 года во время правления бывшего президента Абдуллы Ямина.
Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения после посреднических переговоров под руководством Китая. Обе страны подтвердили свое уважение к суверенитету государств и свою политику невмешательства во внутренние дела стран. Соглашение также включает в себя возобновление работы их посольств и миссий. Это событие произошло после многих лет напряженности между двумя странами.
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