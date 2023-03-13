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Замгоссекретаря США посетит Ливан в конце марта, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023
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17:38 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/livan-1857603974.html
Замгоссекретаря США посетит Ливан в конце марта, сообщил источник
Замгоссекретаря США посетит Ливан в конце марта, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023
Замгоссекретаря США посетит Ливан в конце марта, сообщил источник
Заместитель госсекретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф посетит Ливан в последнюю неделю марта, заявил РИА Новости ливанский официальный источник. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:38
2023-03-13T17:38
в мире
ливан
сша
ближний восток
наджиб микати
мишель аун
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БЕЙРУТ, 13 мар – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф посетит Ливан в последнюю неделю марта, заявил РИА Новости ливанский официальный источник. "Заместитель госсекретаря США Барбара Лиф посетит Ливан в последнюю неделю нынешнего месяца в рамках поездки в ряд государств региона", - сообщил источник.Согласно источнику, Лиф встретится со спикером парламента Ливана Набихом Берри, главой переходного правительства страны Наджибом Микати, главой МИД Абдаллой Бу Хабибом и рядом политических лидеров в рамках обсуждения итогов состоявшейся в феврале в Париже пятисторонней встречи по Ливану, в которой принимали участие Саудовская Аравия, Катар, Египет, США и Франция. Бывший президент Ливана Мишель Аун ушел со своего поста в конце октября 2022 года после шести лет правления, несмотря на то, что на тот момент парламент так и не избрал другого президента. Обязанности президента возложены на переходное правительство во главе с премьер-министром Наджибом Микати. Парламент Ливана не смог избрать нового президента с 11 попыток. Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
https://ria.ru/20230213/vostok-1851794234.html
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в мире, ливан, сша, ближний восток, наджиб микати, мишель аун
В мире, Ливан, США, Ближний Восток, Наджиб Микати, Мишель Аун
Замгоссекретаря США посетит Ливан в конце марта, сообщил источник

Замгоссекретаря США по Ближнему Востоку Лиф посетит Ливан в конце марта

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 13 мар – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф посетит Ливан в последнюю неделю марта, заявил РИА Новости ливанский официальный источник.
"Заместитель госсекретаря США Барбара Лиф посетит Ливан в последнюю неделю нынешнего месяца в рамках поездки в ряд государств региона", - сообщил источник.
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Согласно источнику, Лиф встретится со спикером парламента Ливана Набихом Берри, главой переходного правительства страны Наджибом Микати, главой МИД Абдаллой Бу Хабибом и рядом политических лидеров в рамках обсуждения итогов состоявшейся в феврале в Париже пятисторонней встречи по Ливану, в которой принимали участие Саудовская Аравия, Катар, Египет, США и Франция.
Бывший президент Ливана Мишель Аун ушел со своего поста в конце октября 2022 года после шести лет правления, несмотря на то, что на тот момент парламент так и не избрал другого президента. Обязанности президента возложены на переходное правительство во главе с премьер-министром Наджибом Микати. Парламент Ливана не смог избрать нового президента с 11 попыток.
Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
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В миреЛиванСШАБлижний ВостокНаджиб МикатиМишель Аун
 
 
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