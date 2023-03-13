https://ria.ru/20230313/likhoradka-1857529267.html

Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде

Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде - РИА Новости, 13.03.2023

Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде

Трем туристам после возвращении в Россию из Таиланда был установлен диагноз лихорадка Денге, причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год, РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:04

2023-03-13T15:04

2023-03-13T15:04

туризм

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туристы

туризм

таиланд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

лихорадка

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Трем туристам после возвращении в Россию из Таиланда был установлен диагноз лихорадка Денге, причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год, сообщил в своем официальном Телеграм-канале руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.По его словам, всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки Денге. Все заболевшие вернулись из Таиланда."Отдыхающие заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности. Например, использование репеллентов помогло бы им уберечься от укусов комаров", – уточнил Горяев.По его словам, отправляясь на отдых за границу, важно заранее поинтересоваться тем, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять.

https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html

таиланд

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, лихорадка