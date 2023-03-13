https://ria.ru/20230313/likhoradka-1857529267.html
Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде
Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде - РИА Новости, 13.03.2023
Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде
Трем туристам после возвращении в Россию из Таиланда был установлен диагноз лихорадка Денге, причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год, РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:04
2023-03-13T15:04
2023-03-13T15:04
туризм
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туризм
таиланд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
лихорадка
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Трем туристам после возвращении в Россию из Таиланда был установлен диагноз лихорадка Денге, причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год, сообщил в своем официальном Телеграм-канале руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.По его словам, всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки Денге. Все заболевшие вернулись из Таиланда."Отдыхающие заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности. Например, использование репеллентов помогло бы им уберечься от укусов комаров", – уточнил Горяев.По его словам, отправляясь на отдых за границу, важно заранее поинтересоваться тем, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять.
https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, лихорадка
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Красноярский край, лихорадка
Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде
Глава Роспотребнадзора в Красноярском крае предупредил о лихорадке Денге из Таиланда