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Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде - РИА Новости, 13.03.2023
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Туризм
 
15:04 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/likhoradka-1857529267.html
Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде
Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде - РИА Новости, 13.03.2023
Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде
Трем туристам после возвращении в Россию из Таиланда был установлен диагноз лихорадка Денге, причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год, РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:04
2023-03-13T15:04
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
таиланд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
лихорадка
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Трем туристам после возвращении в Россию из Таиланда был установлен диагноз лихорадка Денге, причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год, сообщил в своем официальном Телеграм-канале руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.По его словам, всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки Денге. Все заболевшие вернулись из Таиланда."Отдыхающие заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности. Например, использование репеллентов помогло бы им уберечься от укусов комаров", – уточнил Горяев.По его словам, отправляясь на отдых за границу, важно заранее поинтересоваться тем, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять.
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новости - туризм, туристы, туризм, таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, лихорадка
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Красноярский край, лихорадка
Еще три туриста заразились лихорадкой Денге в Таиланде

Глава Роспотребнадзора в Красноярском крае предупредил о лихорадке Денге из Таиланда

© Fotolia / anankkmlПрофилактика лихорадки Денге
Профилактика лихорадки Денге - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Fotolia / anankkml
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Трем туристам после возвращении в Россию из Таиланда был установлен диагноз лихорадка Денге, причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год, сообщил в своем официальном Телеграм-канале руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
По его словам, всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки Денге. Все заболевшие вернулись из Таиланда.

"Отдыхающие заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности. Например, использование репеллентов помогло бы им уберечься от укусов комаров", – уточнил Горяев.
По его словам, отправляясь на отдых за границу, важно заранее поинтересоваться тем, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять.
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмТаиландФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайлихорадка
 
 
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