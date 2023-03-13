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В Красноярском крае зафиксировали еще три случая лихорадки Денге - РИА Новости, 13.03.2023
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10:03 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/likhoradka-1857452607.html
В Красноярском крае зафиксировали еще три случая лихорадки Денге
В Красноярском крае зафиксировали еще три случая лихорадки Денге - РИА Новости, 13.03.2023
В Красноярском крае зафиксировали еще три случая лихорадки Денге
Еще три туриста из Красноярского края, в том числе ребенок, заболели лихорадкой Денге, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:03
2023-03-13T10:03
красноярский край
юго-восточная азия
таиланд
здоровье - общество
общество
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КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Еще три туриста из Красноярского края, в том числе ребенок, заболели лихорадкой Денге, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. "Еще троим туристам при возвращении домой установлен диагноз лихорадка Денге. Причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год. Всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано 5 завозных случаев лихорадки Денге... Все заболевшие вернулись из Таиланда, - говорится в сообщении. В начале февраля Горяев сообщил о двух заболевших туристках из Таиланда. Лихорадка Денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму, подчеркнули в пресс-службе. Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% всех заболевших, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230302/likhoradka-1855275197.html
красноярский край
юго-восточная азия
таиланд
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красноярский край, юго-восточная азия, таиланд, здоровье - общество, общество
Красноярский край, Юго-Восточная Азия, Таиланд, Здоровье - Общество, Общество
В Красноярском крае зафиксировали еще три случая лихорадки Денге

В Красноярском крае зафиксировали еще три случая лихорадки Денге, в том числе у ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Еще три туриста из Красноярского края, в том числе ребенок, заболели лихорадкой Денге, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
"Еще троим туристам при возвращении домой установлен диагноз лихорадка Денге. Причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год. Всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано 5 завозных случаев лихорадки Денге... Все заболевшие вернулись из Таиланда, - говорится в сообщении.
В начале февраля Горяев сообщил о двух заболевших туристках из Таиланда.
Лихорадка Денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму, подчеркнули в пресс-службе.
Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% всех заболевших, отметили в ведомстве.
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