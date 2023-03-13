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Украинские солдаты завершили освоение Leopard 2 в Германии, пишут СМИ
Украинские солдаты завершили освоение Leopard 2 в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
Украинские солдаты завершили освоение Leopard 2 в Германии, пишут СМИ
Украинские солдаты завершили обучение в Германии, в ходе которого осваивали танки Leopard 2, сообщило немецкое агентство dpa. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:22
2023-03-13T21:22
2023-03-13T21:31
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БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Украинские солдаты завершили обучение в Германии, в ходе которого осваивали танки Leopard 2, сообщило немецкое агентство dpa."Украинские солдаты готовы к применению основного боевого танка Leopard 2 после нескольких недель интенсивной подготовки в Германии", - сообщило агентство.Отмечается, что в понедельник на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии на финальной стадии обучения украинцы отрабатывали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы, применяя Leopard 2. По данным dpa, в ходе учений было уничтожено от 82% до 85% целей, и немецкие инструкторы оценили это как очень хороший результат.Ранее несколько стран, в числе которых Германия, Польша, Норвегия, заявили о передаче Украине этих танков производства ФРГ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Украинские солдаты завершили освоение Leopard 2 в Германии, пишут СМИ
dpa: украинские солдаты завершили освоение танков Leopard 2 в Германии