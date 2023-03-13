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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о характеристиках танков Leopard - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/leopard-1857520593.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о характеристиках танков Leopard
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о характеристиках танков Leopard - РИА Новости, 13.03.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о характеристиках танков Leopard
Кремль не обсуждает тактико-технические характеристики танков "Леопард", так как это вопрос в Минобороны, при этом в Кремле гордятся всеми защитниками Родины,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:31
2023-03-13T13:31
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
дмитрий песков
безопасность
leopard 2
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кремль не обсуждает тактико-технические характеристики танков "Леопард", так как это вопрос в Минобороны, при этом в Кремле гордятся всеми защитниками Родины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Первое - мы гордимся всеми защитниками Родины, мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, на Донбассе. Второе - не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле относятся к мнению одного из чиновников, что танки "Леопард" - "полная ерунда", и как относятся к защитникам, которые поменяли "кожаные кресла на окоп". Пресс-секретарь добавил, что это должны обсуждать и приходить к выводам военные специалисты, то есть министерство обороны.
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россия, донбасс, дмитрий песков, безопасность, leopard 2, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Безопасность, Leopard 2, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о характеристиках танков Leopard

В Кремле не стали обсуждать западные танки Leopard, переадресовав вопрос в Минобороны

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкий танк Leopard 2 A6 на военном полигоне
Немецкий танк Leopard 2 A6 на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкий танк Leopard 2 A6 на военном полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Кремль не обсуждает тактико-технические характеристики танков "Леопард", так как это вопрос в Минобороны, при этом в Кремле гордятся всеми защитниками Родины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое - мы гордимся всеми защитниками Родины, мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, на Донбассе. Второе - не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле относятся к мнению одного из чиновников, что танки "Леопард" - "полная ерунда", и как относятся к защитникам, которые поменяли "кожаные кресла на окоп".
Пресс-секретарь добавил, что это должны обсуждать и приходить к выводам военные специалисты, то есть министерство обороны.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00
Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТОПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДмитрий ПесковБезопасностьLeopard 2Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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