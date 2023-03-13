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Ленобласть расширит поддержку семей, потерявших кормильцев в СВО
Ленобласть расширит поддержку семей, потерявших кормильцев в СВО - РИА Новости, 13.03.2023
Ленобласть расширит поддержку семей, потерявших кормильцев в СВО
Власти Ленинградского области разработают меры поддержки семей, потерявших родственников в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:56
2023-03-13T16:56
2023-03-13T16:56
ленинградская область
россия
александр дрозденко
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Власти Ленинградского области разработают меры поддержки семей, потерявших родственников в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, поручение подготовить отдельный документ с гарантиями и льготами для таких семей дал социальному блоку правительства губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи со вдовами погибших участников СВО."Регион искренне соболезнует всем семьям погибших. Мы откровенно поговорили о том, на что нам нужно обратить внимание, какая дополнительная помощь и поддержка вам нужна. Это необходимо, чтобы, возможно, скорректировать оказываемые меры поддержки", - подчеркнул губернатор.В рамках встречи глава региона и вдовы военнослужащих обсудили жилищные вопросы, оформление выплат по потере кормильца, организацию отдыха детей, социальное кураторство. Кроме того, было принято решение, что действующие на данный момент меры поддержки – льготы по оплате коммунальных услуг, транспорта, питания в школах и другие – будут сохранены в таких семьях до совершеннолетия детей.
https://ria.ru/20230303/perepodgotovka-1855595222.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр дрозденко, жилье
Ленинградская область , Россия, Александр Дрозденко, Жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Власти Ленинградского области разработают меры поддержки семей, потерявших родственников в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, поручение подготовить отдельный документ с гарантиями и льготами для таких семей дал социальному блоку правительства губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи со вдовами погибших участников СВО.
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"Регион искренне соболезнует всем семьям погибших. Мы откровенно поговорили о том, на что нам нужно обратить внимание, какая дополнительная помощь и поддержка вам нужна. Это необходимо, чтобы, возможно, скорректировать оказываемые меры поддержки", - подчеркнул губернатор.
В рамках встречи глава региона и вдовы военнослужащих обсудили жилищные вопросы, оформление выплат по потере кормильца, организацию отдыха детей, социальное кураторство. Кроме того, было принято решение, что действующие на данный момент меры поддержки – льготы по оплате коммунальных услуг, транспорта, питания в школах и другие – будут сохранены в таких семьях до совершеннолетия детей.