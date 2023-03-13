https://ria.ru/20230313/lenoblast-1857590027.html

Ленобласть расширит поддержку семей, потерявших кормильцев в СВО

Ленобласть расширит поддержку семей, потерявших кормильцев в СВО - РИА Новости, 13.03.2023

Ленобласть расширит поддержку семей, потерявших кормильцев в СВО

Власти Ленинградского области разработают меры поддержки семей, потерявших родственников в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:56

2023-03-13T16:56

2023-03-13T16:56

ленинградская область

россия

александр дрозденко

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Власти Ленинградского области разработают меры поддержки семей, потерявших родственников в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, поручение подготовить отдельный документ с гарантиями и льготами для таких семей дал социальному блоку правительства губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам встречи со вдовами погибших участников СВО."Регион искренне соболезнует всем семьям погибших. Мы откровенно поговорили о том, на что нам нужно обратить внимание, какая дополнительная помощь и поддержка вам нужна. Это необходимо, чтобы, возможно, скорректировать оказываемые меры поддержки", - подчеркнул губернатор.В рамках встречи глава региона и вдовы военнослужащих обсудили жилищные вопросы, оформление выплат по потере кормильца, организацию отдыха детей, социальное кураторство. Кроме того, было принято решение, что действующие на данный момент меры поддержки – льготы по оплате коммунальных услуг, транспорта, питания в школах и другие – будут сохранены в таких семьях до совершеннолетия детей.

https://ria.ru/20230303/perepodgotovka-1855595222.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр дрозденко, жилье