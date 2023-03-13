https://ria.ru/20230313/lavra-1857610794.html

Наместник Киево-Печерской лавры попросил проверяющую комиссию не наглеть

Наместник Киево-Печерской лавры попросил проверяющую комиссию не наглеть - РИА Новости, 13.03.2023

Наместник Киево-Печерской лавры попросил проверяющую комиссию не наглеть

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что не против работы в монастыре украинской правительственной... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:06

2023-03-13T18:06

2023-03-13T18:06

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что не против работы в монастыре украинской правительственной комиссии, однако призвал ее не наглеть. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества. Содержание и детали нарушений не приводится. В понедельник митрополит Винницкой епархии УПЦ Варсонофий сообщил, что на территорию лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия с проверкой. Митрополит Павел в видеообращении на канале лавры в YouTube назвал происходящее "не конфликтом, а недоразумением" и отметил, что "не против работы комиссии в монастыре", однако ее члены "не представили ни одного документа". "Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но наверняка нас заставят… Мы любим свою землю, свою власть, мы молимся за нее, но просим одного: не наглеть, как это делается комиссией каждый день", – сказал в обращении митрополит. Он также призвал верующих усилить молитву. "Господь услышат нас, потому что этого попустительства больше невозможно терпеть. Наложили санкции, забирают гражданство, но с верующими всей Украины ничего не смогут сделать. Я обращаюсь к тем, кто имеет на это право: мы не против всех законных действий, но противозаконных быть не может. Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства, мы живем здесь с 1988 года, у многих из нас нет другого места. Здесь мы отдали свою молодость и жизнь, нас никто не заставлял, и никто не сможет оторвать нас от любви Божией", – сказал наместник. Он призвал Божие благословение в том числе и на тех, кто отдает "безбожные приказы". В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Римский Франциск.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857266420.html

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украина, украинская православная церковь, в мире