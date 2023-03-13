https://ria.ru/20230313/lavra-1857606676.html

Глава СПЧ призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру

Глава СПЧ призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 13.03.2023

Глава СПЧ призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал международные организации и религиозных деятелей защитить Киево-Печерскую лавру от... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:51

2023-03-13T17:51

2023-03-13T17:53

религия

украина

россия

валерий фадеев

антониу гутерриш

мария пейчинович-бурич

украинская православная церковь

оон

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал международные организации и религиозных деятелей защитить Киево-Печерскую лавру от захвата, сообщила пресс-служба СПЧ. "Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с призывом защитить верующих Украинской православной церкви и не допустить захвата Киево-Печерской лавры. Это обращение комиссии глава СПЧ Валерий Фадеев направил сегодня в международные организации и религиозным деятелям: генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю", - говорится в телеграм-канале Совета. В своем обращении члены СПЧ заявили, что власти Украины безразлично относятся к тому, как в различных регионах страны местные начальники "потворствуют захвату храмов Украинской православной церкви экстремистскими и национально-радикальными активистами, вводят на местном уровне запрет на деятельность приходов УПЦ". "Призываем все международные правозащитные организации выступить в защиту прав верующих УПЦ и не допустить изгнания священников УПЦ из Киево-Печерской лавры. Надеемся, что духовные лидеры различных религиозных конфессий не оставят своим вниманием подобную угрозу на Украине и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободное вероисповедание в своей обители оставалось неприкосновенным", - говорится в тексте обращения. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск. В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857266420.html

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украина, россия, валерий фадеев, антониу гутерриш, мария пейчинович-бурич, украинская православная церковь, оон, совет европы, ситуация вокруг упц