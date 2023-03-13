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Глава СПЧ призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 13.03.2023
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Религия
 
17:51 13.03.2023 (обновлено: 17:53 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/lavra-1857606676.html
Глава СПЧ призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру
Глава СПЧ призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 13.03.2023
Глава СПЧ призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал международные организации и религиозных деятелей защитить Киево-Печерскую лавру от... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:51
2023-03-13T17:53
религия
украина
россия
валерий фадеев
антониу гутерриш
мария пейчинович-бурич
украинская православная церковь
оон
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал международные организации и религиозных деятелей защитить Киево-Печерскую лавру от захвата, сообщила пресс-служба СПЧ. "Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с призывом защитить верующих Украинской православной церкви и не допустить захвата Киево-Печерской лавры. Это обращение комиссии глава СПЧ Валерий Фадеев направил сегодня в международные организации и религиозным деятелям: генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю", - говорится в телеграм-канале Совета. В своем обращении члены СПЧ заявили, что власти Украины безразлично относятся к тому, как в различных регионах страны местные начальники "потворствуют захвату храмов Украинской православной церкви экстремистскими и национально-радикальными активистами, вводят на местном уровне запрет на деятельность приходов УПЦ". "Призываем все международные правозащитные организации выступить в защиту прав верующих УПЦ и не допустить изгнания священников УПЦ из Киево-Печерской лавры. Надеемся, что духовные лидеры различных религиозных конфессий не оставят своим вниманием подобную угрозу на Украине и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободное вероисповедание в своей обители оставалось неприкосновенным", - говорится в тексте обращения. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск. В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, россия, валерий фадеев, антониу гутерриш, мария пейчинович-бурич, украинская православная церковь, оон, совет европы, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Валерий Фадеев, Антониу Гутерриш, Мария Пейчинович-Бурич, Украинская православная церковь, ООН, Совет Европы, Ситуация вокруг УПЦ
Глава СПЧ призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру

Глава СПЧ Фадеев призвал международные организации защитить Киево-Печерскую лавру

© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал международные организации и религиозных деятелей защитить Киево-Печерскую лавру от захвата, сообщила пресс-служба СПЧ.
"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека выступила с призывом защитить верующих Украинской православной церкви и не допустить захвата Киево-Печерской лавры. Это обращение комиссии глава СПЧ Валерий Фадеев направил сегодня в международные организации и религиозным деятелям: генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю", - говорится в телеграм-канале Совета.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
В своем обращении члены СПЧ заявили, что власти Украины безразлично относятся к тому, как в различных регионах страны местные начальники "потворствуют захвату храмов Украинской православной церкви экстремистскими и национально-радикальными активистами, вводят на местном уровне запрет на деятельность приходов УПЦ".
"Призываем все международные правозащитные организации выступить в защиту прав верующих УПЦ и не допустить изгнания священников УПЦ из Киево-Печерской лавры. Надеемся, что духовные лидеры различных религиозных конфессий не оставят своим вниманием подобную угрозу на Украине и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободное вероисповедание в своей обители оставалось неприкосновенным", - говорится в тексте обращения.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Патриарх Кирилл выступил с обращением по ситуации в Киево-Печерской лавре
11 марта, 20:48
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.
В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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Вчера, 12:57
 
РелигияУкраинаРоссияВалерий ФадеевАнтониу ГутерришМария Пейчинович-БуричУкраинская православная церковьООНСовет ЕвропыСитуация вокруг УПЦ
 
 
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