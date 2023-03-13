https://ria.ru/20230313/lavra-1857577608.html

В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой

В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой - РИА Новости, 13.03.2023

В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой

На территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла комиссия с проверкой, сообщил митрополит Винницкой епархии канонической Украинской православной... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:23

2023-03-13T16:23

2023-03-13T16:51

религия

россия

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

верховная рада украины

киев

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла комиссия с проверкой, сообщил митрополит Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Варсонофий.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этого не приводится.В минувшую субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.Сейчас в ведении заповедника находится так называемая верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, находится действующий монастырь и пещеры, — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля УПЦ.В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230312/lavra-1857408480.html

https://ria.ru/20230313/lavra-1857511149.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, верховная рада украины, киев