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В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой - РИА Новости, 13.03.2023
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Религия
 
16:23 13.03.2023 (обновлено: 16:51 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/lavra-1857577608.html
В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой
В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой - РИА Новости, 13.03.2023
В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой
На территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла комиссия с проверкой, сообщил митрополит Винницкой епархии канонической Украинской православной... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:23
2023-03-13T16:51
религия
россия
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
верховная рада украины
киев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла комиссия с проверкой, сообщил митрополит Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Варсонофий.Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этого не приводится.В минувшую субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.Сейчас в ведении заповедника находится так называемая верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, находится действующий монастырь и пещеры, — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля УПЦ.В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230312/lavra-1857408480.html
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россия, украина, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, верховная рада украины, киев
Религия, Россия, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Киев
В Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой

Митрополит УПЦ: в Киево-Печерскую лавру без предупреждения прибыла комиссия с проверкой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла комиссия с проверкой, сообщил митрополит Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Варсонофий.
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"Сегодня уходил в пещеры и встретил на территории Ближних пещер (комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре. — Прим. ред.) комиссию из заповедника. Как оказалось, пришли проверять безо всяких документов и предупреждений священноначалия. Вместе с владыкой Павлом записал обращение о нарушении юридических процедур, а также призыв к нашим верующим к усиленной молитве и стоянию за нашу общую святыню, которую хотят незаконно забрать у монахов лавры", — написал он в Facebook*.

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этого не приводится.
В минувшую субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием, в котором призвал обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг Киево-Печерской лавры. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.
Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви собрались в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Киево-Печерской лавре собрались тысячи прихожан канонической УПЦ
12 марта, 22:19
Сейчас в ведении заповедника находится так называемая верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, находится действующий монастырь и пещеры, — в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля УПЦ.
В прошлом году Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.
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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Вчера, 13:13
Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых и известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование РПЦ. В 1988 году возобновилась работа монастыря и духовной семинарии: власти передали церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло лавру в список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
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