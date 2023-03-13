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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 13.03.2023
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Религия
 
13:13 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/lavra-1857511149.html
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 13.03.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Требования Украины для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, это недопустимо, мировое сообщество должно соответствующим образом... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:13
2023-03-13T13:13
религия
украина
россия
дмитрий песков
русская православная церковь
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Требования Украины для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, это недопустимо, мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на это, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вызывает (обеспокоенность - ред.). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, вызывает ли обеспокоенность ухудшение ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, в частности то, что украинские власти требуют от монахов покинуть монастырь. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск. В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
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украина, россия, дмитрий песков, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Песков: требования для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность

© AFP 2023 / Sergei SupinskyВид на Киев из Киево-Печерской лавры
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Требования Украины для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, это недопустимо, мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на это, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вызывает (обеспокоенность - ред.). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, вызывает ли обеспокоенность ухудшение ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, в частности то, что украинские власти требуют от монахов покинуть монастырь.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.
В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру, чего не делали даже нацисты
11 марта, 16:29
 
РелигияУкраинаРоссияДмитрий ПесковРусская православная церковьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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