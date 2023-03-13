https://ria.ru/20230313/lavra-1857511149.html

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 13.03.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Требования Украины для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, это недопустимо, мировое сообщество должно соответствующим образом... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:13

2023-03-13T13:13

2023-03-13T13:13

религия

украина

россия

дмитрий песков

русская православная церковь

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Требования Украины для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, это недопустимо, мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на это, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вызывает (обеспокоенность - ред.). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, вызывает ли обеспокоенность ухудшение ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, в частности то, что украинские власти требуют от монахов покинуть монастырь. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск. В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, дмитрий песков, русская православная церковь, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц