В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Песков: требования для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Требования Украины для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, это недопустимо, мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на это, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вызывает (обеспокоенность - ред.). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, вызывает ли обеспокоенность ухудшение ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, в частности то, что украинские власти требуют от монахов покинуть монастырь.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск.
В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.