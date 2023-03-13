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Официальный курс доллара на вторник составил 75,46 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 75,46 рубля - РИА Новости, 13.03.2023
Официальный курс доллара на вторник составил 75,46 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 47,97 копейки - до 75,4609 рубля, курс юаня вырос на 3,18 копейки, до 10,9313... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:20
2023-03-13T16:20
2023-03-13T16:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 47,97 копейки - до 75,4609 рубля, курс юаня вырос на 3,18 копейки, до 10,9313 рубля, курс евро увеличился на 20,93 копейки, до 80,6102 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник составил 75,46 рубля
Официальный курс доллара на вторник снизился до 75,46 рубля, евро вырос до 80,61 рубля