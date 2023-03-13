https://ria.ru/20230313/kurs-1857576176.html

Официальный курс доллара на вторник составил 75,46 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 75,46 рубля - РИА Новости, 13.03.2023

Официальный курс доллара на вторник составил 75,46 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 47,97 копейки - до 75,4609 рубля, курс юаня вырос на 3,18 копейки, до 10,9313... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:20

2023-03-13T16:20

2023-03-13T16:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 47,97 копейки - до 75,4609 рубля, курс юаня вырос на 3,18 копейки, до 10,9313 рубля, курс евро увеличился на 20,93 копейки, до 80,6102 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа