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Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта
Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта - РИА Новости, 13.03.2023
Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта
Курс рубля усиливает рост: стоимость доллара упала ниже 75 рублей, впервые с 1 марта, а евро – ниже уровня в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:23
2023-03-13T14:23
2023-03-13T14:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост: стоимость доллара упала ниже 75 рублей, впервые с 1 марта, а евро – ниже уровня в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.23 мск падает на 1,13 рубля, до 74,97 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 79,93 рубля, юаня – на 9 копеек, до 10,88 рубля.
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экономика, московская биржа, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта