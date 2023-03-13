https://ria.ru/20230313/kurs-1857540713.html

Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта

Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта - РИА Новости, 13.03.2023

Курс доллара упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта

Курс рубля усиливает рост: стоимость доллара упала ниже 75 рублей, впервые с 1 марта, а евро – ниже уровня в 80 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:23

2023-03-13T14:23

2023-03-13T14:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Курс рубля усиливает рост: стоимость доллара упала ниже 75 рублей, впервые с 1 марта, а евро – ниже уровня в 80 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.23 мск падает на 1,13 рубля, до 74,97 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 79,93 рубля, юаня – на 9 копеек, до 10,88 рубля.

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2023

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экономика, московская биржа, цены на нефть