https://ria.ru/20230313/krizis-1857578925.html

Эксперт оценил меры властей США для предотвращения финансового кризиса

Эксперт оценил меры властей США для предотвращения финансового кризиса - РИА Новости, 13.03.2023

Эксперт оценил меры властей США для предотвращения финансового кризиса

Руководство США на фоне банкротств крупных банков в отличие от 2007-2008 годов приняло эффективные меры для предотвращения кризиса, такое мнение выразил РИА... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:31

2023-03-13T16:31

2023-03-13T16:31

экономика

сша

максим осадчий

федеральная резервная система сша

в мире

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Руководство США на фоне банкротств крупных банков в отличие от 2007-2008 годов приняло эффективные меры для предотвращения кризиса, такое мнение выразил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. "Руководство США приняло эффективные меры для предотвращения кризиса, для того чтобы избежать распространения эффекта домино", - отметил Осадчий. "Так, в воскресенье, 12 марта, было обнародовано совместное заявление Минфина США, Федерального резерва и Федеральной корпорации по страхованию вкладов, в котором сообщено, что все вкладчики SVB будут иметь доступ ко всем их деньгам c понедельника 13 марта. В то же время акционеры и владельцы необеспеченного долга не будут защищены. Топ-менеджеры банка будут уволены. Аналогичные меры распространяются и на банк Signature, который был закрыт в воскресенье, 12 марта", - указал эксперт. Также, по его словам, Федеральный резерв пообещал предоставить дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь им удовлетворить потребности всех их вкладчиков. Одна из основных причин кризиса 2007-2008 годов США, по мнению Осадчего, – такая же, как и у нынешних событий – резкий переход от ультрамягкой денежно-кредитной политики Федерального резерва к жесткой, переход от снижения ключевых ставок к их повышению. Этот переход больно ударил по банкам, например по SVB, преимущественно размещавших средства клиентов в долгосрочные облигации, цена которых резко снизилась из-за роста ставок. "В нулевых возник бум на ипотеке subprime, закончившийся крахом. А в начале 2020-х годов возник бум на рынке технологической индустрии, на рынке венчурного капитала. SVB был сфокусирован как раз на обслуживании венчурного капитала. И набег "венчурных капиталистов"-клиентов на банк и стал причиной краха SVB", - указал эксперт. Однако американское руководство в 2008 году не смогло предотвратить развитие кризиса, тогда кризис выплеснулся за пределы США и стал глобальным, отметил аналитик. "Учитывая опыт 2008 года, американское руководство применило экстраординарные меры и, судя по всему, предотвратило развитие кризиса", - заключил Осадчий.

https://ria.ru/20230313/usa-1857574468.html

https://ria.ru/20230313/krizis-1857539600.html

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, максим осадчий, федеральная резервная система сша, в мире, банкротство silicon valley bank