https://ria.ru/20230313/krizis-1857539600.html

В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией

В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией - РИА Новости, 13.03.2023

В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией

Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:18

2023-03-13T14:18

2023-03-13T14:18

специальная военная операция на украине

экономика

анатолий аксаков

федеральная резервная система сша

украина

сша

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при этом попытки предотвратить кризис лишь отложат его - рано или поздно он все-равно произойдет, прокомментировал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. "Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет довольно серьезный кризис, мировой кризис сравнимый с периодами Великой депрессии, а может быть даже и еще серьезнее", - считает Аксаков. Он отметил, что очевидно ФРС США сейчас "включит денежный станок" и возьмет ситуацию под контроль, чтобы "залатать соответствующие дыры" и не дать финансовому пузырю перерасти в страшный экономический кризис. Однако, это "латание будет происходить за счет будущего взрыва, который неминуемо должен будет произойти", обратил внимание Аксаков. Депутат отметил, что кризис, который сейчас разворачивается в Штатах, связан с тем, что свое внимание от внутренних проблем власти страны перевели на Европу и Украину, вместо решения внутренних проблем, они начали направлять Украине дополнительные, ничем не обеспеченные деньги. "Участие американцев в спецоперации, ...оно усугубляет положение страны, и всего мирового Запада, поскольку эти деньги ничем не обеспечены, …ну или обеспечены оружием, которое не является производительным товаром, его съесть нельзя и одеть нельзя", - добавил Аксаков. Ситуация, которая складывается, говорит о том, что Западу и США надо переключиться на внутренние задачи и проблемы. Так, власти страны могут принять ряд мер по спасению рухнувших банков, например, присоединить их к другим банкам или продать за доллар. Это возможный шаг, который "позволит сегодня купировать проблему". "Это рано или поздно закончится кризисом, или крахом той финансовой архитектуры, которая создана была в США после Второй мировой войны", - заключил Аксаков.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html

https://ria.ru/20230313/svb-1857445783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, анатолий аксаков, федеральная резервная система сша, украина, сша, банкротство silicon valley bank