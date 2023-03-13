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В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией - РИА Новости, 13.03.2023
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https://ria.ru/20230313/krizis-1857539600.html
В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией
В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией - РИА Новости, 13.03.2023
В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией
Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:18
2023-03-13T14:18
специальная военная операция на украине
экономика
анатолий аксаков
федеральная резервная система сша
украина
сша
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при этом попытки предотвратить кризис лишь отложат его - рано или поздно он все-равно произойдет, прокомментировал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. "Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет довольно серьезный кризис, мировой кризис сравнимый с периодами Великой депрессии, а может быть даже и еще серьезнее", - считает Аксаков. Он отметил, что очевидно ФРС США сейчас "включит денежный станок" и возьмет ситуацию под контроль, чтобы "залатать соответствующие дыры" и не дать финансовому пузырю перерасти в страшный экономический кризис. Однако, это "латание будет происходить за счет будущего взрыва, который неминуемо должен будет произойти", обратил внимание Аксаков. Депутат отметил, что кризис, который сейчас разворачивается в Штатах, связан с тем, что свое внимание от внутренних проблем власти страны перевели на Европу и Украину, вместо решения внутренних проблем, они начали направлять Украине дополнительные, ничем не обеспеченные деньги. "Участие американцев в спецоперации, ...оно усугубляет положение страны, и всего мирового Запада, поскольку эти деньги ничем не обеспечены, …ну или обеспечены оружием, которое не является производительным товаром, его съесть нельзя и одеть нельзя", - добавил Аксаков. Ситуация, которая складывается, говорит о том, что Западу и США надо переключиться на внутренние задачи и проблемы. Так, власти страны могут принять ряд мер по спасению рухнувших банков, например, присоединить их к другим банкам или продать за доллар. Это возможный шаг, который "позволит сегодня купировать проблему". "Это рано или поздно закончится кризисом, или крахом той финансовой архитектуры, которая создана была в США после Второй мировой войны", - заключил Аксаков.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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экономика, анатолий аксаков, федеральная резервная система сша, украина, сша, банкротство silicon valley bank
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Анатолий Аксаков, Федеральная резервная система США, Украина, США, Банкротство Silicon Valley Bank
В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией

Депутат Госдумы Аксаков: кризис, сравнимый с Великой депрессией, может развернуться в США

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при этом попытки предотвратить кризис лишь отложат его - рано или поздно он все-равно произойдет, прокомментировал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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"Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет довольно серьезный кризис, мировой кризис сравнимый с периодами Великой депрессии, а может быть даже и еще серьезнее", - считает Аксаков.
Он отметил, что очевидно ФРС США сейчас "включит денежный станок" и возьмет ситуацию под контроль, чтобы "залатать соответствующие дыры" и не дать финансовому пузырю перерасти в страшный экономический кризис. Однако, это "латание будет происходить за счет будущего взрыва, который неминуемо должен будет произойти", обратил внимание Аксаков.
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Депутат отметил, что кризис, который сейчас разворачивается в Штатах, связан с тем, что свое внимание от внутренних проблем власти страны перевели на Европу и Украину, вместо решения внутренних проблем, они начали направлять Украине дополнительные, ничем не обеспеченные деньги. "Участие американцев в спецоперации, ...оно усугубляет положение страны, и всего мирового Запада, поскольку эти деньги ничем не обеспечены, …ну или обеспечены оружием, которое не является производительным товаром, его съесть нельзя и одеть нельзя", - добавил Аксаков.
Ситуация, которая складывается, говорит о том, что Западу и США надо переключиться на внутренние задачи и проблемы. Так, власти страны могут принять ряд мер по спасению рухнувших банков, например, присоединить их к другим банкам или продать за доллар. Это возможный шаг, который "позволит сегодня купировать проблему". "Это рано или поздно закончится кризисом, или крахом той финансовой архитектуры, которая создана была в США после Второй мировой войны", - заключил Аксаков.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаАнатолий АксаковФедеральная резервная система СШАУкраинаСШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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