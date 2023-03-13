https://ria.ru/20230313/krizis-1857539600.html
В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией
В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией - РИА Новости, 13.03.2023
В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией
Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:18
2023-03-13T14:18
2023-03-13T14:18
специальная военная операция на украине
экономика
анатолий аксаков
федеральная резервная система сша
украина
сша
банкротство silicon valley bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857381586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_558f6612337bc0749d7f765eac478779.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при этом попытки предотвратить кризис лишь отложат его - рано или поздно он все-равно произойдет, прокомментировал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. "Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет довольно серьезный кризис, мировой кризис сравнимый с периодами Великой депрессии, а может быть даже и еще серьезнее", - считает Аксаков. Он отметил, что очевидно ФРС США сейчас "включит денежный станок" и возьмет ситуацию под контроль, чтобы "залатать соответствующие дыры" и не дать финансовому пузырю перерасти в страшный экономический кризис. Однако, это "латание будет происходить за счет будущего взрыва, который неминуемо должен будет произойти", обратил внимание Аксаков. Депутат отметил, что кризис, который сейчас разворачивается в Штатах, связан с тем, что свое внимание от внутренних проблем власти страны перевели на Европу и Украину, вместо решения внутренних проблем, они начали направлять Украине дополнительные, ничем не обеспеченные деньги. "Участие американцев в спецоперации, ...оно усугубляет положение страны, и всего мирового Запада, поскольку эти деньги ничем не обеспечены, …ну или обеспечены оружием, которое не является производительным товаром, его съесть нельзя и одеть нельзя", - добавил Аксаков. Ситуация, которая складывается, говорит о том, что Западу и США надо переключиться на внутренние задачи и проблемы. Так, власти страны могут принять ряд мер по спасению рухнувших банков, например, присоединить их к другим банкам или продать за доллар. Это возможный шаг, который "позволит сегодня купировать проблему". "Это рано или поздно закончится кризисом, или крахом той финансовой архитектуры, которая создана была в США после Второй мировой войны", - заключил Аксаков.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html
https://ria.ru/20230313/svb-1857445783.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857381586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f96cbec0722b190dacf15a434f8183e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анатолий аксаков, федеральная резервная система сша, украина, сша, банкротство silicon valley bank
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Анатолий Аксаков, Федеральная резервная система США, Украина, США, Банкротство Silicon Valley Bank
В Госдуме предупредили о кризисе в США, сравнимом с Великой депрессией
Депутат Госдумы Аксаков: кризис, сравнимый с Великой депрессией, может развернуться в США
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией или серьезнее, может грянуть в США, если ФРС не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших банков, при этом попытки предотвратить кризис лишь отложат его - рано или поздно он все-равно произойдет, прокомментировал РИА Новости глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Регуляторы штата Калифорния
10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
"Если Федеральная резервная система сейчас не предпримет решительных шагов, жестких шагов по тому, чтобы спасать эти банки, то грянет довольно серьезный кризис, мировой кризис сравнимый с периодами Великой депрессии, а может быть даже и еще серьезнее", - считает Аксаков.
Он отметил, что очевидно ФРС США сейчас "включит денежный станок" и возьмет ситуацию под контроль, чтобы "залатать соответствующие дыры" и не дать финансовому пузырю перерасти в страшный экономический кризис. Однако, это "латание будет происходить за счет будущего взрыва, который неминуемо должен будет произойти", обратил внимание Аксаков.
Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB
Депутат отметил, что кризис, который сейчас разворачивается в Штатах, связан с тем, что свое внимание от внутренних проблем власти страны перевели на Европу
и Украину
, вместо решения внутренних проблем, они начали направлять Украине дополнительные, ничем не обеспеченные деньги. "Участие американцев в спецоперации, ...оно усугубляет положение страны, и всего мирового Запада, поскольку эти деньги ничем не обеспечены, …ну или обеспечены оружием, которое не является производительным товаром, его съесть нельзя и одеть нельзя", - добавил Аксаков.
Ситуация, которая складывается, говорит о том, что Западу и США надо переключиться на внутренние задачи и проблемы. Так, власти страны могут принять ряд мер по спасению рухнувших банков, например, присоединить их к другим банкам или продать за доллар. Это возможный шаг, который "позволит сегодня купировать проблему". "Это рано или поздно закончится кризисом, или крахом той финансовой архитектуры, которая создана была в США после Второй мировой войны", - заключил Аксаков.
Захарова предположила, как США "защитят" банковскую систему после краха SVB