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Аксаков назвал влияние возможного кризиса в США на Россию минимальным - РИА Новости, 13.03.2023
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13:53 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/krizis-1857531100.html
Аксаков назвал влияние возможного кризиса в США на Россию минимальным
Аксаков назвал влияние возможного кризиса в США на Россию минимальным - РИА Новости, 13.03.2023
Аксаков назвал влияние возможного кризиса в США на Россию минимальным
Потенциальный финансовый кризис в Соединенных Штатах Америки может ударить по всем экономикам, тесно связанным с ними, в первую очередь по Европе, также... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:53
2023-03-13T13:53
россия
экономика
европа
сша
анатолий аксаков
федеральная резервная система сша
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Потенциальный финансовый кризис в Соединенных Штатах Америки может ударить по всем экономикам, тесно связанным с ними, в первую очередь по Европе, также пострадает и Азия, в том числе Китай, а для России влияние будет минимальным, прокомментировал РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. "Если кризис начнет разворачиваться, ну, они (США - ред.) могут его залатать сейчас, соответственно, более мягко пытаться спустить пузырь, но в любом случае это ударит по всем экономикам, которые тесно связаны с американской. Прежде всего по Европе, дополнительно по Европе. И азиатские страны тоже пострадают, в том числе Китай, который является крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов Америки, и Индия. Ну в общем, весь мир", - считает Аксаков. Он отметил, что Россия, отрезанная от западного финансирования, западных финансовых рынков и поставок на Запад, "меньше всех будет подвержена влиянию американского кризиса". При этом, для РФ в этой ситуации могут появиться и положительные стороны. "Когда американская экономика начнет грохаться, разразится кризис, все рынки начнут искать: "А куда? - В Россию". Поскольку она в меньшей степени пострадала, в меньшей степени связана с американской экономикой сейчас. И, очевидно, возможности для того, чтобы создать прибавочную стоимость, дополнительно получить доход от вложений в российскую экономику, они могут перевесить страх или там критику со стороны Соединенных Штатов Америки", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230313/bankrotstvo-1857458911.html
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россия, экономика, европа, сша, анатолий аксаков, федеральная резервная система сша, госдума рф
Россия, Экономика, Европа, США, Анатолий Аксаков, Федеральная резервная система США, Госдума РФ
Аксаков назвал влияние возможного кризиса в США на Россию минимальным

Депутат ГД Аксаков: возможный кризис в США ударит по всем связанным экономикам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Потенциальный финансовый кризис в Соединенных Штатах Америки может ударить по всем экономикам, тесно связанным с ними, в первую очередь по Европе, также пострадает и Азия, в том числе Китай, а для России влияние будет минимальным, прокомментировал РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, в воскресенье власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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"Если кризис начнет разворачиваться, ну, они (США - ред.) могут его залатать сейчас, соответственно, более мягко пытаться спустить пузырь, но в любом случае это ударит по всем экономикам, которые тесно связаны с американской. Прежде всего по Европе, дополнительно по Европе. И азиатские страны тоже пострадают, в том числе Китай, который является крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов Америки, и Индия. Ну в общем, весь мир", - считает Аксаков.
Он отметил, что Россия, отрезанная от западного финансирования, западных финансовых рынков и поставок на Запад, "меньше всех будет подвержена влиянию американского кризиса". При этом, для РФ в этой ситуации могут появиться и положительные стороны.
"Когда американская экономика начнет грохаться, разразится кризис, все рынки начнут искать: "А куда? - В Россию". Поскольку она в меньшей степени пострадала, в меньшей степени связана с американской экономикой сейчас. И, очевидно, возможности для того, чтобы создать прибавочную стоимость, дополнительно получить доход от вложений в российскую экономику, они могут перевесить страх или там критику со стороны Соединенных Штатов Америки", - добавил депутат.
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