https://ria.ru/20230313/kredit-1857429863.html

Стало известно, какие категории граждан чаще берут кредиты в России

Стало известно, какие категории граждан чаще берут кредиты в России - РИА Новости, 13.03.2023

Стало известно, какие категории граждан чаще берут кредиты в России

Женщины-заемщики в России, по сравнению с мужчинами, чаще имеют высшее образование, среди них больше, чем среди мужчин, представителей старшего возраста и тех,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:03

2023-03-13T05:03

2023-03-13T05:08

экономика

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщины-заемщики в России, по сравнению с мужчинами, чаще имеют высшее образование, среди них больше, чем среди мужчин, представителей старшего возраста и тех, кто состоит в браке, прокомментировал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. "Высшее образование есть у большинства заемщиков МФК "Честное слово", однако доля женщин с ВО (46%) несколько больше доли таких мужчин (41%). Клиенты со средне-специальным образованием идут почти вровень: на 33% женщин приходится 32% мужчин", - сообщил Петков. Клиентки МФК чуть старше мужчин: среди них большинство, это 58%, находятся в возрасте 25-40 лет. Мужчины в среднем моложе: среди них больше тех, кому от 18 до 35 лет, это 67%. Больше половины заемщиц находятся замужем: 44% женщин состоят в официальном браке, 10% - в гражданском. А вот среди заемщиков-мужчин пара есть всего у трети: 32% официально находятся в браке, 4% - в гражданском браке. Мужчины чаще не женаты: из них 58% холосты и 6% разведены. "Процент одиноких (женщин- ред.), однако, тоже немал - 46% (из них 34% не находятся в отношениях, еще 10% - разведены, а 2% овдовели)", - отметил Петков. По размеру ссуд, которые запрашивают клиенты, у женщин и мужчин также нашлись различия. Так, в 2022 году женщины чаще мужчин запрашивали суммы в 5-10 тысяч рублей (49,3% среди женщин, 43,4% среди мужчин), а также суммы свыше 30 тысяч рублей (8,7% женщин, 8,2% мужчин). Мужчины, напротив, чаще женщин брали займы в 2-5 тысяч рублей, и 10-30 тысяч рублей. Цели займов также различаются в зависимости от пола. Женщины чаще всего при оформлении ссуды указывают "другое" (16%), "лечение" (14%) и "ремонт жилья" (9%), а мужчины - "подарок" (12%), "другое" (11%) и "текущие расходы (10%). "При этом, в отличие от мужчин, женщины вообще не указывали целями займа азартные или онлайн-игры", - заключил Петков.

https://ria.ru/20230313/kredity-1857309038.html

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экономика, россия