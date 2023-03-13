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В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.03.2023
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11:34 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/koronavirus-1857477768.html
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1699 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:34
2023-03-13T11:34
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1699 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1699, госпитализированы 116 человек, выздоровели 1457 человек, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2015 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 446 503 случая коронавируса, выздоровели 3 248 947 человек, умерли 48 334 человека.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса, москва
Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1699 новых случаев COVID-19, умерли шесть человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1699 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1699, госпитализированы 116 человек, выздоровели 1457 человек, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 2015 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 446 503 случая коронавируса, выздоровели 3 248 947 человек, умерли 48 334 человека.
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