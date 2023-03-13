https://ria.ru/20230313/koronavirus-1857477768.html

В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 116 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1699 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:34

2023-03-13T11:34

2023-03-13T11:34

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1699 случаев COVID-19, шесть человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1699, госпитализированы 116 человек, выздоровели 1457 человек, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2015 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 446 503 случая коронавируса, выздоровели 3 248 947 человек, умерли 48 334 человека.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса, москва