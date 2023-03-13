https://ria.ru/20230313/kontseptsiya-1857608303.html
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию - РИА Новости, 13.03.2023
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию
Владимир Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:58
2023-03-13T17:58
2023-03-13T21:01
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c4a5fb09d7292706a5302d6c571ba1c4.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.В обновленном документе говорится, что Россия, исходя из своей исторической ответственности за формирование и дальнейшее совершенствование системы международных отношений, ставит целями:Это, согласно концепции, сформирует благоприятные внешние условия для развития страны.Россия намерена делиться с развивающимися государствами опытом социально-экономической трансформации и будет стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству в торговле, области инвестиций и технологий со странами — получателями помощи.Обновленная концепция предполагает, что страна продолжит участвовать в апробированных форматах сотрудничества в сфере содействия международному развитию и будет наращивать собственный потенциал.В новой версии документа говорится об укреплении потенциала государств — получателей помощи для их перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию.При этом подчеркивается отказ от навязывания политических условий при оказании помощи, а также соблюдение права государств — получателей самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития. Саму же поддержку следует оказывать "на основе открытости, прозрачности и предсказуемости". Предыдущая редакция документа предполагала лишь "оказание адресной помощи и стремление к диалогу".
https://ria.ru/20230221/ukaz-1853431828.html
https://ria.ru/20230215/politika-1852129247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ea59fca770c8bd1e612d4f52b1af0969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию
Путин внес изменения в Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Владимир Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, соответствующий указ
опубликован на портале правовой информации.
В обновленном документе говорится, что Россия
, исходя из своей исторической ответственности за формирование и дальнейшее совершенствование системы международных отношений, ставит целями:
- укрепление всеобщего мира, безопасности и стабильности;
- поддержку стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического мирового порядка.
Это, согласно концепции, сформирует благоприятные внешние условия для развития страны.
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России
Россия намерена делиться с развивающимися государствами опытом социально-экономической трансформации и будет стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству в торговле, области инвестиций и технологий со странами — получателями помощи.
Обновленная концепция предполагает, что страна продолжит участвовать в апробированных форматах сотрудничества в сфере содействия международному развитию и будет наращивать собственный потенциал.
В новой версии документа говорится об укреплении потенциала государств — получателей помощи для их перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию.
При этом подчеркивается отказ от навязывания политических условий при оказании помощи, а также соблюдение права государств — получателей самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития. Саму же поддержку следует оказывать "на основе открытости, прозрачности и предсказуемости". Предыдущая редакция документа предполагала лишь "оказание адресной помощи и стремление к диалогу".
Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России