https://ria.ru/20230313/kontseptsiya-1857608303.html

Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию

Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию - РИА Новости, 13.03.2023

Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию

Владимир Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:58

2023-03-13T17:58

2023-03-13T21:01

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.В обновленном документе говорится, что Россия, исходя из своей исторической ответственности за формирование и дальнейшее совершенствование системы международных отношений, ставит целями:Это, согласно концепции, сформирует благоприятные внешние условия для развития страны.Россия намерена делиться с развивающимися государствами опытом социально-экономической трансформации и будет стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству в торговле, области инвестиций и технологий со странами — получателями помощи.Обновленная концепция предполагает, что страна продолжит участвовать в апробированных форматах сотрудничества в сфере содействия международному развитию и будет наращивать собственный потенциал.В новой версии документа говорится об укреплении потенциала государств — получателей помощи для их перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию.При этом подчеркивается отказ от навязывания политических условий при оказании помощи, а также соблюдение права государств — получателей самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития. Саму же поддержку следует оказывать "на основе открытости, прозрачности и предсказуемости". Предыдущая редакция документа предполагала лишь "оказание адресной помощи и стремление к диалогу".

https://ria.ru/20230221/ukaz-1853431828.html

https://ria.ru/20230215/politika-1852129247.html

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россия, владимир путин, общество