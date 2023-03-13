Рейтинг@Mail.ru
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 13.03.2023 (обновлено: 21:01 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kontseptsiya-1857608303.html
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию - РИА Новости, 13.03.2023
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию
Владимир Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, соответствующий указ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:58
2023-03-13T21:01
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c4a5fb09d7292706a5302d6c571ba1c4.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.В обновленном документе говорится, что Россия, исходя из своей исторической ответственности за формирование и дальнейшее совершенствование системы международных отношений, ставит целями:Это, согласно концепции, сформирует благоприятные внешние условия для развития страны.Россия намерена делиться с развивающимися государствами опытом социально-экономической трансформации и будет стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству в торговле, области инвестиций и технологий со странами — получателями помощи.Обновленная концепция предполагает, что страна продолжит участвовать в апробированных форматах сотрудничества в сфере содействия международному развитию и будет наращивать собственный потенциал.В новой версии документа говорится об укреплении потенциала государств — получателей помощи для их перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию.При этом подчеркивается отказ от навязывания политических условий при оказании помощи, а также соблюдение права государств — получателей самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития. Саму же поддержку следует оказывать "на основе открытости, прозрачности и предсказуемости". Предыдущая редакция документа предполагала лишь "оказание адресной помощи и стремление к диалогу".
https://ria.ru/20230221/ukaz-1853431828.html
https://ria.ru/20230215/politika-1852129247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ea59fca770c8bd1e612d4f52b1af0969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин внес изменения в концепцию госполитики по международному развитию

Путин внес изменения в Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Путин внес изменения в концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В обновленном документе говорится, что Россия, исходя из своей исторической ответственности за формирование и дальнейшее совершенствование системы международных отношений, ставит целями:
  • укрепление всеобщего мира, безопасности и стабильности;
  • поддержку стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического мирового порядка.
Это, согласно концепции, сформирует благоприятные внешние условия для развития страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России
21 февраля, 13:51
Россия намерена делиться с развивающимися государствами опытом социально-экономической трансформации и будет стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству в торговле, области инвестиций и технологий со странами — получателями помощи.
Обновленная концепция предполагает, что страна продолжит участвовать в апробированных форматах сотрудничества в сфере содействия международному развитию и будет наращивать собственный потенциал.
В новой версии документа говорится об укреплении потенциала государств — получателей помощи для их перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию.
При этом подчеркивается отказ от навязывания политических условий при оказании помощи, а также соблюдение права государств — получателей самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития. Саму же поддержку следует оказывать "на основе открытости, прозрачности и предсказуемости". Предыдущая редакция документа предполагала лишь "оказание адресной помощи и стремление к диалогу".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Лавров раскрыл детали новой концепции внешней политики России
15 февраля, 12:25
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала