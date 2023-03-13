https://ria.ru/20230313/kontrakty-1857443101.html
Турция не разглашает детали контрактов с Россией по газу, сообщил источник
Турция не разглашает детали контрактов с Россией по газу, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023
Турция не разглашает детали контрактов с Россией по газу, сообщил источник
Турция не разглашает коммерческие детали контрактов с Россией по газу, Москва является надежным партнером Анкары в вопросе поставок, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:37
2023-03-13T08:37
2023-03-13T08:37
россия
турция
экономика
цены на нефть
анкара (провинция)
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Турция не разглашает коммерческие детали контрактов с Россией по газу, Москва является надежным партнером Анкары в вопросе поставок, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Одним из основных поставщиком газа в Турцию является Россия (44%). Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. "Коммерческие детали не разглашаем, без комментариев. Россия – надежный партнер", - заявил собеседник агентства. В октябре агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявлял РИА Новости источник в Анкаре.
https://ria.ru/20230313/khab-1857426090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, экономика, цены на нефть, анкара (провинция)
Россия, Турция, Экономика, Цены на нефть, Анкара (провинция)
Турция не разглашает детали контрактов с Россией по газу, сообщил источник
В Турции заявили, что не разглашают коммерческие детали контрактов с Россией по газу
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Турция не разглашает коммерческие детали контрактов с Россией по газу, Москва является надежным партнером Анкары в вопросе поставок, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Одним из основных поставщиком газа в Турцию является Россия (44%). Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
"Коммерческие детали не разглашаем, без комментариев. Россия – надежный партнер", - заявил собеседник агентства.
В октябре агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявлял РИА Новости источник в Анкаре.
Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений