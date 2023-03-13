https://ria.ru/20230313/kontrakty-1857443101.html

Турция не разглашает детали контрактов с Россией по газу, сообщил источник

Турция не разглашает детали контрактов с Россией по газу, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023

Турция не разглашает детали контрактов с Россией по газу, сообщил источник

Турция не разглашает коммерческие детали контрактов с Россией по газу, Москва является надежным партнером Анкары в вопросе поставок, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:37

2023-03-13T08:37

2023-03-13T08:37

россия

турция

экономика

цены на нефть

анкара (провинция)

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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Турция не разглашает коммерческие детали контрактов с Россией по газу, Москва является надежным партнером Анкары в вопросе поставок, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Одним из основных поставщиком газа в Турцию является Россия (44%). Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. "Коммерческие детали не разглашаем, без комментариев. Россия – надежный партнер", - заявил собеседник агентства. В октябре агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. Анкара и Москва обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет, заявлял РИА Новости источник в Анкаре.

https://ria.ru/20230313/khab-1857426090.html

россия

турция

анкара (провинция)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, экономика, цены на нефть, анкара (провинция)