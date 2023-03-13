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Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики - РИА Новости, 12.04.2023
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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
16:19 13.03.2023 (обновлено: 16:26 12.04.2023)
https://ria.ru/20230313/konkurs-1864827574.html
Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики - РИА Новости, 12.04.2023
Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
РИА Новости, 12.04.2023
2023-03-13T16:19
2023-04-12T16:26
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.Международная медиагруппа "Россия сегодня" открыла прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.Журналисты, освещающие ход Специальной военной операции, могут подавать заявки на странице конкурса до 27 апреля 2023 года включительно.В своем приветственном слове, опубликованном на сайте конкурса, генеральный директор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что медиагруппа следует по стопам своего великого прародителя – Совинформбюро, что вело уникальную летопись подвига народа в годы Великой Отечественной войны.Он также отметил, что главная цель стартовавшего конкурса военной фотожурналистики – создать хронику подвигов нашего времени в борьбе с неонацизмом за справедливый мир."Мы открываем двери журналистам всех российских СМИ, предоставляем уникальную возможность объединить усилия и показать всю правду, весь героизм наших людей через фотографию. Ключевая задача нашего конкурса – широко раскрыть понятие "подвиг". Мы стремимся показать всю полноту ратного подвига наших героических военных и добровольцев. Но и не менее велик подвиг медика, спасающего жизни, строителя, возводящего дома для мирных жителей, учителя, укрывающего детей под обстрелом. Конкурс стартовал. Ждем фотографии!", - в заключении сказал Киселев.Журналисты смогут продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия". Работы, отобранные на всероссийский конкурс, будут посвящены двум основным темам: героическому выполнению своего долга военнослужащими и добровольцами, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России.Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в авторский альбом.
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Новости
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РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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россия
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, Россия

Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

© РИА НовостиВсероссийский конкурс военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.Международная медиагруппа "Россия сегодня" открыла прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики.
Журналисты, освещающие ход Специальной военной операции, могут подавать заявки на странице конкурса до 27 апреля 2023 года включительно.
В своем приветственном слове, опубликованном на сайте конкурса, генеральный директор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что медиагруппа следует по стопам своего великого прародителя – Совинформбюро, что вело уникальную летопись подвига народа в годы Великой Отечественной войны.
Он также отметил, что главная цель стартовавшего конкурса военной фотожурналистики – создать хронику подвигов нашего времени в борьбе с неонацизмом за справедливый мир.
"Мы открываем двери журналистам всех российских СМИ, предоставляем уникальную возможность объединить усилия и показать всю правду, весь героизм наших людей через фотографию. Ключевая задача нашего конкурса – широко раскрыть понятие "подвиг". Мы стремимся показать всю полноту ратного подвига наших героических военных и добровольцев. Но и не менее велик подвиг медика, спасающего жизни, строителя, возводящего дома для мирных жителей, учителя, укрывающего детей под обстрелом. Конкурс стартовал. Ждем фотографии!", - в заключении сказал Киселев.
Журналисты смогут продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия". Работы, отобранные на всероссийский конкурс, будут посвящены двум основным темам: героическому выполнению своего долга военнослужащими и добровольцами, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России.
Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в авторский альбом.
 
Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиРоссия
 
 
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