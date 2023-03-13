https://ria.ru/20230313/kndr-1857429710.html
"Сверхмощные контрмеры": КНДР пригрозила США
"Сверхмощные контрмеры": КНДР пригрозила США - РИА Новости, 13.03.2023
"Сверхмощные контрмеры": КНДР пригрозила США
МИД КНДР в очередной раз осудил США за "гнусное вмешательство" в ее внутренние дела посредством обсуждения в ООН положения прав человека в Северной Корее и... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:01
2023-03-13T05:01
2023-03-13T05:01
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СЕУЛ, 13 мар – РИА Новости. МИД КНДР в очередной раз осудил США за "гнусное вмешательство" в ее внутренние дела посредством обсуждения в ООН положения прав человека в Северной Корее и пообещал отвечать на это "сверхмощными контрмерами", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). США продвигают проведение неофициальной встречи членов Совета безопасности ООН по вопросу нарушений прав человека в Северной Корее 17 марта. "КНДР, считая гнусные происки нажима в области "прав человека" со стороны США самым ярким выражением враждебной политики против КНДР, решительно осуждает и полностью отвергает их", - говорится в сообщении МИД. Министерство отметило, что США давно используют права человека как повод "гнусного вмешательства" во внутренние дела самостоятельных суверенных государств для "развала их строя и смены властей". В Пхеньяне уже привыкли к этому и считают, что Вашингтон разыгрывает карту прав человека всякий раз, когда "загнан в угол" и уже не может оказывать давление на КНДР с помощью ядерного вопроса. Отмечается, что конфронтация КНДР и США является противостоянием "идей и строев", поэтому с Вашингтоном следует бороться с помощью идеологии и оружия. МИД КНДР призывает "беспощадно карать американских империалистов" и заставить их заплатить "большую цену". "КНДР еще раз торжественно заявляет, что для последовательной защиты суверенитета, права и интересов государства будет отвечать сверхмощными контрмерами на самые гнусные заговорщические вылазки США и их сателлитов", - заявил МИД.
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в мире, сша, оон, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, США, ООН, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
"Сверхмощные контрмеры": КНДР пригрозила США
ЦТАК: КНДР пообещала США сверхмощные контрмеры в ответ на вмешательство в ее дела
СЕУЛ, 13 мар – РИА Новости. МИД КНДР в очередной раз осудил США за "гнусное вмешательство" в ее внутренние дела посредством обсуждения в ООН положения прав человека в Северной Корее и пообещал отвечать на это "сверхмощными контрмерами", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
США продвигают проведение неофициальной встречи членов Совета безопасности ООН по вопросу нарушений прав человека в Северной Корее 17 марта.
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"КНДР, считая гнусные происки нажима в области "прав человека" со стороны США самым ярким выражением враждебной политики против КНДР, решительно осуждает и полностью отвергает их", - говорится в сообщении МИД.
Министерство отметило, что США давно используют права человека как повод "гнусного вмешательства" во внутренние дела самостоятельных суверенных государств для "развала их строя и смены властей". В Пхеньяне
уже привыкли к этому и считают, что Вашингтон
разыгрывает карту прав человека всякий раз, когда "загнан в угол" и уже не может оказывать давление на КНДР с помощью ядерного вопроса.
«
"Происки США и их сателлитов против КНДР в области "прав человека" ни имеют никакого отношения к настоящему обеспечению прав человека и являются всего лишь политизированным враждебным инструментом для искажения имиджа КНДР и уничтожения настоящих прав и интересов корейского народа", - говорится в заявлении.
Отмечается, что конфронтация КНДР и США является противостоянием "идей и строев", поэтому с Вашингтоном следует бороться с помощью идеологии и оружия. МИД КНДР призывает "беспощадно карать американских империалистов" и заставить их заплатить "большую цену".
"КНДР еще раз торжественно заявляет, что для последовательной защиты суверенитета, права и интересов государства будет отвечать сверхмощными контрмерами на самые гнусные заговорщические вылазки США и их сателлитов", - заявил МИД.
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