https://ria.ru/20230313/kndr-1857421362.html

ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель

ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель - РИА Новости, 13.03.2023

ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель

Запущенные КНДР две стратегические крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T01:32

2023-03-13T01:32

2023-03-13T02:14

в мире

японское море

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149777/61/1497776190_0:7:5000:2820_1920x0_80_0_0_10a5f050983bed68351a645b28b78e22.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запущенные КНДР две стратегические крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что крылатые ракеты были запущены с подводной лодки 8.24 Yongung, они пролетели "по 8-образной траектории протяженностью около 1500 километров".Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (правящая партия КНДР) выразил удовлетворение результатами учений, подчеркивает ЦТАК.

https://ria.ru/20230309/ucheniya-1856834340.html

японское море

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, японское море, кндр (северная корея)