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ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель - РИА Новости, 13.03.2023
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01:32 13.03.2023 (обновлено: 02:14 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kndr-1857421362.html
ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель
ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель - РИА Новости, 13.03.2023
ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель
Запущенные КНДР две стратегические крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T01:32
2023-03-13T02:14
в мире
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запущенные КНДР две стратегические крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что крылатые ракеты были запущены с подводной лодки 8.24 Yongung, они пролетели "по 8-образной траектории протяженностью около 1500 километров".Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (правящая партия КНДР) выразил удовлетворение результатами учений, подчеркивает ЦТАК.
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в мире, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея)
ЦТАК: запущенные КНДР стратегические крылатые ракеты точно поразили цель

ЦТАК: две стратегические крылатые ракеты КНДР точно поразили цель в Японском море

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция полета ракеты, выпущенной КНДР
Трансляция полета ракеты, выпущенной КНДР - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция полета ракеты, выпущенной КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запущенные КНДР две стратегические крылатые ракеты точно поразили цель в Японском море, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Две стратегические крылатые ракеты точно поразили заданную цель в Восточном (Японском - ред.) море", - говорится в сообщении, согласно которому время полета составило 7563-7575 секунд.
Отмечается, что крылатые ракеты были запущены с подводной лодки 8.24 Yongung, они пролетели "по 8-образной траектории протяженностью около 1500 километров".
Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (правящая партия КНДР) выразил удовлетворение результатами учений, подчеркивает ЦТАК.
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В миреЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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