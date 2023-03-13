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КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки - РИА Новости, 13.03.2023
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00:04 13.03.2023 (обновлено: 00:25 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kndr-1857417024.html
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки - РИА Новости, 13.03.2023
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
Северная Корея заявила, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T00:04
2023-03-13T00:25
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Северная Корея заявила, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.Оно также отмечает, что южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила некую "неопознанную" ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена в районе города Синпо.
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кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

КНДР заявила, что в воскресенье запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Северная Корея заявила, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
«
"Северная Корея заявляет, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки", - говорится в сообщении агентства.
Оно также отмечает, что южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила некую "неопознанную" ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена в районе города Синпо.
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