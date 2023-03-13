https://ria.ru/20230313/kndr-1857417024.html

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки - РИА Новости, 13.03.2023

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

Северная Корея заявила, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T00:04

2023-03-13T00:04

2023-03-13T00:25

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Северная Корея заявила, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.Оно также отмечает, что южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила некую "неопознанную" ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена в районе города Синпо.

https://ria.ru/20230309/ucheniya-1856834340.html

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), южная корея