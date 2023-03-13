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КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки - РИА Новости, 13.03.2023
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
Северная Корея заявила, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T00:04
2023-03-13T00:04
2023-03-13T00:25
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Северная Корея заявила, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.Оно также отмечает, что южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила некую "неопознанную" ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена в районе города Синпо.
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
КНДР заявила, что в воскресенье запустила две крылатые ракеты с подводной лодки