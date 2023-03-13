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Кличко заявил, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева

Кличко заявил, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева - РИА Новости, 13.03.2023

Кличко заявил, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева

Киевские власти в январе рассматривали эвакуацию жителей города из-за перебоев с энергией, заявил мэр Виталий Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:29

2023-03-13T12:29

2023-03-13T13:25

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Киевские власти в январе рассматривали эвакуацию жителей города из-за перебоев с энергией, заявил мэр Виталий Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland."В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации", — сказал Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Самый сильный блэкаут длился 14 часов. Не было ни электричества, ни воды, ни отопления", - добавил он. Но киевским властям, по словам Кличко, помогли поставленные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230311/otklyucheniya-1857248038.html

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Кирилл Волков

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