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Кличко заявил, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 13.03.2023 (обновлено: 13:25 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kiev-1857495132.html
Кличко заявил, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева
Кличко заявил, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева - РИА Новости, 13.03.2023
Кличко заявил, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева
Киевские власти в январе рассматривали эвакуацию жителей города из-за перебоев с энергией, заявил мэр Виталий Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:29
2023-03-13T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Киевские власти в январе рассматривали эвакуацию жителей города из-за перебоев с энергией, заявил мэр Виталий Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland."В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации", — сказал Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Самый сильный блэкаут длился 14 часов. Не было ни электричества, ни воды, ни отопления", - добавил он. Но киевским властям, по словам Кличко, помогли поставленные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230311/otklyucheniya-1857248038.html
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в мире, киев, виталий кличко, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кличко заявил, что в январе рассматривал вариант с эвакуацией Киева

Кличко заявил, что рассматривал эвакуацию жителей Киева в январе из-за проблем с энергией

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 мар — РИА Новости. Киевские власти в январе рассматривали эвакуацию жителей города из-за перебоев с энергией, заявил мэр Виталий Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"В январе мы были очень близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации", — сказал Кличко в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Самый сильный блэкаут длился 14 часов. Не было ни электричества, ни воды, ни отопления", - добавил он. Но киевским властям, по словам Кличко, помогли поставленные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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11 марта, 18:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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