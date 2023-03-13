https://ria.ru/20230313/khram-1857622110.html

Внезапные проверки в храмах стали традицией для чиновников, заявили в УПЦ

Внезапные проверки в храмах стали традицией для чиновников, заявили в УПЦ - РИА Новости, 13.03.2023

Внезапные проверки в храмах стали традицией для чиновников, заявили в УПЦ

Внезапные проверки храмов, в том числе Киево-Печерской лавры, стали традицией для чиновников Украины, заявил в понедельник председатель синодального... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:50

2023-03-13T18:50

2023-03-13T18:50

религия

украина

украинская православная церковь

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Внезапные проверки храмов, в том числе Киево-Печерской лавры, стали традицией для чиновников Украины, заявил в понедельник председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент. Ранее в понедельник митрополит Винницкой епархии канонической УПЦ Варсонофий сообщил, что на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия с проверкой. "Уже традиционно действия представителей минкульта в Киево-Печерской лавре совершаются с игнорированием всех юридических требований. На этот раз свидетелями этих действий стали десятки верующих людей, молившихся возле святых мощей в пещерах и в Лаврских храмах. Они были крайне возмущены… поведением чиновников, не потрудившихся даже объясниться, по какому праву они совершают свои внезапные проверки, заранее не предупреждая об этом монашествующих", - заявил Климент украинскому изданию "Страна.ua". Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Среди адресатов обращения был и папа Франциск. В настоящее время в ведении заповедника находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя же лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, украинская православная церковь