https://ria.ru/20230313/khab-1857434251.html
Проект "газового хаба" в Турции на стадии оформления, сообщил источник
Проект "газового хаба" в Турции на стадии оформления, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2023
Проект "газового хаба" в Турции на стадии оформления, сообщил источник
Предложенный Россией проект "газового хаба" в Турции находится на стадии юридического оформления и обсуждения различных деталей, вопрос инвестиций с российской... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T06:32
2023-03-13T06:32
2023-03-13T06:49
в мире
турция
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анкара (провинция)
александр новак
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Предложенный Россией проект "газового хаба" в Турции находится на стадии юридического оформления и обсуждения различных деталей, вопрос инвестиций с российской стороной не обсуждался, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что вопрос о предложенном Россией "газовом хабе" в Турции будет вынесен на повестку парламента в ближайшие дни. По его словам, необходимо внести изменения в один или два закона, которые будут включены в повестку дня парламента, после чего правовая инфраструктура будет в основном завершена. "Господин министр уже анонсировал информацию о том, что парламент рассмотрит ряд изменений в закон, которые обеспечат правовую базу, в том числе, данного проекта (газового хаба). Сейчас наряду с этим делегации параллельно ведут обсуждения по различным деталям: это и инфраструктурные моменты, и вопросы обеспечения пропускной способности, диверсификации и т.д.", - сказал источник. Собеседник агентства также назвал дезинформацией сообщения о том, что Анкара и Москва обсуждали поиск инвестиций для реализации проекта. Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания "газового хаба" в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230313/khab-1857426090.html
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в мире, турция, россия, анкара (провинция), александр новак
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Александр Новак
Проект "газового хаба" в Турции на стадии оформления, сообщил источник
Проект газового хаба в Турции на стадии оформления, инвестиции не обсуждались
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Предложенный Россией проект "газового хаба" в Турции находится на стадии юридического оформления и обсуждения различных деталей, вопрос инвестиций с российской стороной не обсуждался, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что вопрос о предложенном Россией "газовом хабе" в Турции будет вынесен на повестку парламента в ближайшие дни. По его словам, необходимо внести изменения в один или два закона, которые будут включены в повестку дня парламента, после чего правовая инфраструктура будет в основном завершена.
Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений
"Господин министр уже анонсировал информацию о том, что парламент рассмотрит ряд изменений в закон, которые обеспечат правовую базу, в том числе, данного проекта (газового хаба). Сейчас наряду с этим делегации параллельно ведут обсуждения по различным деталям: это и инфраструктурные моменты, и вопросы обеспечения пропускной способности, диверсификации и т.д.", - сказал источник.
Собеседник агентства также назвал дезинформацией сообщения о том, что Анкара
и Москва
обсуждали поиск инвестиций для реализации проекта.
«
"Как можно говорить сейчас об инвестициях, если не уточнены все детали, участники, вопрос спроса и предложения?" - отметил он.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания "газового хаба" в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак
. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу
по южному направлению поставляют также Алжир
, Катар и Азербайджан
.
Эксперт назвал неочевидную выгоду для России от газового хаба в Турции