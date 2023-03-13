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Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений - РИА Новости, 13.03.2023
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03:34 13.03.2023 (обновлено: 03:40 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/khab-1857426090.html
Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений
Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений - РИА Новости, 13.03.2023
Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений
Сокрушительные землетрясения на юго-востоке Турции внесли коррективы в предложенный Россией проект газового хаба, но речи о том, что его могут отложить, нет,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:34
2023-03-13T03:40
турция
россия
европа
александр новак
экономика
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Сокрушительные землетрясения на юго-востоке Турции внесли коррективы в предложенный Россией проект газового хаба, но речи о том, что его могут отложить, нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. "Землетрясения стали главной темой в политической, социальной и экономической сферах страны. Усилия всех ведомств были направлены на устранения последствий "катастрофы века". Поэтому в некоторые другие вопросы были внесены коррективы. Сейчас постепенно мы возвращаемся к вопросам нашей повестки, в которой газовый хаб - ключевой", - сообщил собеседник агентства. "Ни в коем случае, об этом речи не идет", - добавил источник, отвечая на вопрос, может ли проект быть отложен в силу необходимости огромных ресурсов по устранению последствий землетрясений. Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что переговоры Москвы и Анкары по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход. По его словам, речь идет о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно все с самого начала поставить на "правильные рельсы". Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html
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турция, россия, европа, александр новак, экономика
Турция, Россия, Европа, Александр Новак, Экономика
Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений

Землетрясения на юго-востоке Турции не заставят отложить проект газового хаба

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Сокрушительные землетрясения на юго-востоке Турции внесли коррективы в предложенный Россией проект газового хаба, но речи о том, что его могут отложить, нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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"Землетрясения стали главной темой в политической, социальной и экономической сферах страны. Усилия всех ведомств были направлены на устранения последствий "катастрофы века". Поэтому в некоторые другие вопросы были внесены коррективы. Сейчас постепенно мы возвращаемся к вопросам нашей повестки, в которой газовый хаб - ключевой", - сообщил собеседник агентства.
"Ни в коем случае, об этом речи не идет", - добавил источник, отвечая на вопрос, может ли проект быть отложен в силу необходимости огромных ресурсов по устранению последствий землетрясений.
Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что переговоры Москвы и Анкары по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход. По его словам, речь идет о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно все с самого начала поставить на "правильные рельсы".
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
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