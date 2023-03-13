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"Оскары" за роли второго плана завоевали Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван - РИА Новости, 13.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:27 13.03.2023 (обновлено: 04:35 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kertis-1857428523.html
"Оскары" за роли второго плана завоевали Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван
"Оскары" за роли второго плана завоевали Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван - РИА Новости, 13.03.2023
"Оскары" за роли второго плана завоевали Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван
Джонатан Ке Кван (Ке Хью Кван) и Джейми Ли Кёртис получили "Оскары" за роли второго плана в фильме "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T04:27
2023-03-13T04:35
культура
лос-анджелес
в мире
оскар (премия)
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Джонатан Ке Кван (Ке Хью Кван) и Джейми Ли Кёртис получили "Оскары" за роли второго плана в фильме "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. Для 64-летней Кертис этот "Оскар" стал первым в карьере. Ке Хью Кван, которому в этом году исполнится 52 года, стал известен еще в 1980-х, когда в юном возрасте снялся в нескольких фильмах, в том числе "Индиана Джонс и храм судьбы". "Все везде и сразу" является лидером по числу номинаций в этом году. В общей сложности картина представлена в 11 категориях, в том числе за актерскую работу, режиссуру и в категории "Лучший фильм года". "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" получил "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра. В этой категории также были представлены лауреат "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие", фильм "Дом из щепок" датского режиссера Саймона Леренга Уилмонта, а также картины "Все, что дышит" и "Вулкан любви".
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лос-анджелес, в мире, оскар (премия), кино и сериалы
Культура, Лос-Анджелес, В мире, Оскар (премия), Кино и сериалы
"Оскары" за роли второго плана завоевали Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван

Джейми Ли Кертис завоевала "Оскар" за роль второго плана в фильме "Все везде и сразу"

© AP Photo / Chris PizzelloДжейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Джейми Ли Кертис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Джонатан Ке Кван (Ке Хью Кван) и Джейми Ли Кёртис получили "Оскары" за роли второго плана в фильме "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Для 64-летней Кертис этот "Оскар" стал первым в карьере. Ке Хью Кван, которому в этом году исполнится 52 года, стал известен еще в 1980-х, когда в юном возрасте снялся в нескольких фильмах, в том числе "Индиана Джонс и храм судьбы".
"Все везде и сразу" является лидером по числу номинаций в этом году. В общей сложности картина представлена в 11 категориях, в том числе за актерскую работу, режиссуру и в категории "Лучший фильм года".
"Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" получил "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра. В этой категории также были представлены лауреат "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие", фильм "Дом из щепок" датского режиссера Саймона Леренга Уилмонта, а также картины "Все, что дышит" и "Вулкан любви".
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