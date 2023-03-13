https://ria.ru/20230313/kertis-1857428523.html

"Оскары" за роли второго плана завоевали Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван

"Оскары" за роли второго плана завоевали Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван - РИА Новости, 13.03.2023

"Оскары" за роли второго плана завоевали Джейми Ли Кертис и Ке Хью Кван

Джонатан Ке Кван (Ке Хью Кван) и Джейми Ли Кёртис получили "Оскары" за роли второго плана в фильме "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T04:27

2023-03-13T04:27

2023-03-13T04:35

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Джонатан Ке Кван (Ке Хью Кван) и Джейми Ли Кёртис получили "Оскары" за роли второго плана в фильме "Все везде и сразу", 95-я церемония вручения наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. Для 64-летней Кертис этот "Оскар" стал первым в карьере. Ке Хью Кван, которому в этом году исполнится 52 года, стал известен еще в 1980-х, когда в юном возрасте снялся в нескольких фильмах, в том числе "Индиана Джонс и храм судьбы". "Все везде и сразу" является лидером по числу номинаций в этом году. В общей сложности картина представлена в 11 категориях, в том числе за актерскую работу, режиссуру и в категории "Лучший фильм года". "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" получил "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра. В этой категории также были представлены лауреат "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие", фильм "Дом из щепок" датского режиссера Саймона Леренга Уилмонта, а также картины "Все, что дышит" и "Вулкан любви".

https://ria.ru/20230313/pinokkio-1857425761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

лос-анджелес, в мире, оскар (премия), кино и сериалы