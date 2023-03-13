https://ria.ru/20230313/kanal-1857632443.html

Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта

Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта - РИА Новости, 13.03.2023

Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта

Дноуглубительную технику планируется вывести в Волго-Каспийский морской судоходный канал к концу марта, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:35

2023-03-13T19:35

2023-03-13T19:35

астраханская область

россия

игорь бабушкин

росморпорт

каспийское море

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Дноуглубительную технику планируется вывести в Волго-Каспийский морской судоходный канал к концу марта, сообщает администрация губернатора Астраханской области. В текущем году "Росморпорт" развернет самые масштабные дноуглубительные работы в истории функционирования Волго-Каспийского морского судоходного канала. Планируется поднять со дна около 12 миллионов кубометров грунта, обеспечив до конца года проходные глубины канала в 4,5 метра. Это позволит заметно увеличить грузопоток, проходящий через порты региона. "По словам Ильи Волынского (министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области), ожидается, что к концу марта в канал выведут дноуглубительную технику. Работы должны начаться после отмены ледовой обстановки. В канале строят заградительные дамбы", - говорится в сообщении. Планируется, что канал будет реконструирован до 2027 года, его эффективность и пропускная способность увеличатся. Канал имеет стратегическое значение - он является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. К тому же состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива. Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой поручить федеральному Минтрансу интенсифицировать работы по обеспечению проходных глубин канала в 4,5 метра. В декабре глава государства дал задание отраслевому ведомству провести дноуглубление канала для обеспечения проходной осадки судов в 4,5 метра в 2023 году.

https://ria.ru/20230217/kvartal-1852729212.html

https://ria.ru/20230309/gruzooborot-1856794467.html

астраханская область

россия

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астраханская область, россия, игорь бабушкин, росморпорт, каспийское море