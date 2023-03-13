Рейтинг@Mail.ru
Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/kanal-1857632443.html
Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта
Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта - РИА Новости, 13.03.2023
Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта
Дноуглубительную технику планируется вывести в Волго-Каспийский морской судоходный канал к концу марта, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:35
2023-03-13T19:35
астраханская область
россия
игорь бабушкин
росморпорт
каспийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767959347_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_422d7de18648b09f8f62c8b968243728.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Дноуглубительную технику планируется вывести в Волго-Каспийский морской судоходный канал к концу марта, сообщает администрация губернатора Астраханской области. В текущем году "Росморпорт" развернет самые масштабные дноуглубительные работы в истории функционирования Волго-Каспийского морского судоходного канала. Планируется поднять со дна около 12 миллионов кубометров грунта, обеспечив до конца года проходные глубины канала в 4,5 метра. Это позволит заметно увеличить грузопоток, проходящий через порты региона. "По словам Ильи Волынского (министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области), ожидается, что к концу марта в канал выведут дноуглубительную технику. Работы должны начаться после отмены ледовой обстановки. В канале строят заградительные дамбы", - говорится в сообщении. Планируется, что канал будет реконструирован до 2027 года, его эффективность и пропускная способность увеличатся. Канал имеет стратегическое значение - он является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. К тому же состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива. Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой поручить федеральному Минтрансу интенсифицировать работы по обеспечению проходных глубин канала в 4,5 метра. В декабре глава государства дал задание отраслевому ведомству провести дноуглубление канала для обеспечения проходной осадки судов в 4,5 метра в 2023 году.
https://ria.ru/20230217/kvartal-1852729212.html
https://ria.ru/20230309/gruzooborot-1856794467.html
астраханская область
россия
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767959347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4672547115c8036f5207d58869c78d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, россия, игорь бабушкин, росморпорт, каспийское море
Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Росморпорт, Каспийское море
Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта

Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский морской канал к концу марта

© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкВолго-Каспийский морской судоходный канал.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в медиабанк
Волго-Каспийский морской судоходный канал.. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Дноуглубительную технику планируется вывести в Волго-Каспийский морской судоходный канал к концу марта, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
В текущем году "Росморпорт" развернет самые масштабные дноуглубительные работы в истории функционирования Волго-Каспийского морского судоходного канала. Планируется поднять со дна около 12 миллионов кубометров грунта, обеспечив до конца года проходные глубины канала в 4,5 метра. Это позволит заметно увеличить грузопоток, проходящий через порты региона.
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
В Астраханской области появится "Белорусский квартал"
17 февраля, 16:52
"По словам Ильи Волынского (министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области), ожидается, что к концу марта в канал выведут дноуглубительную технику. Работы должны начаться после отмены ледовой обстановки. В канале строят заградительные дамбы", - говорится в сообщении. Планируется, что канал будет реконструирован до 2027 года, его эффективность и пропускная способность увеличатся.
Канал имеет стратегическое значение - он является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. К тому же состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой поручить федеральному Минтрансу интенсифицировать работы по обеспечению проходных глубин канала в 4,5 метра. В декабре глава государства дал задание отраслевому ведомству провести дноуглубление канала для обеспечения проходной осадки судов в 4,5 метра в 2023 году.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Грузооборот между Астраханской областью и Ираном вырос на 20 процентов
9 марта, 15:49
 
Астраханская областьРоссияИгорь БабушкинРосморпортКаспийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала