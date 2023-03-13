Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский канал к концу марта
Дноуглубительную технику выведут в Волго-Каспийский морской канал к концу марта
Волго-Каспийский морской судоходный канал.. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Дноуглубительную технику планируется вывести в Волго-Каспийский морской судоходный канал к концу марта, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
В текущем году "Росморпорт" развернет самые масштабные дноуглубительные работы в истории функционирования Волго-Каспийского морского судоходного канала. Планируется поднять со дна около 12 миллионов кубометров грунта, обеспечив до конца года проходные глубины канала в 4,5 метра. Это позволит заметно увеличить грузопоток, проходящий через порты региона.
"По словам Ильи Волынского (министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области), ожидается, что к концу марта в канал выведут дноуглубительную технику. Работы должны начаться после отмены ледовой обстановки. В канале строят заградительные дамбы", - говорится в сообщении. Планируется, что канал будет реконструирован до 2027 года, его эффективность и пропускная способность увеличатся.
Канал имеет стратегическое значение - он является единственной водной артерией, связывающей внутренние водные пути России с Каспийским морем. К тому же состояние канала и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным обратился с просьбой поручить федеральному Минтрансу интенсифицировать работы по обеспечению проходных глубин канала в 4,5 метра. В декабре глава государства дал задание отраслевому ведомству провести дноуглубление канала для обеспечения проходной осадки судов в 4,5 метра в 2023 году.