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Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти - РИА Новости, 13.03.2023
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07:11 13.03.2023 (обновлено: 07:12 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kan-1857436798.html
Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти
Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти - РИА Новости, 13.03.2023
Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти
Информация о смерти Олега Кана, который обвиняется в организации убийства предпринимателя, является вбросом, его защита не заявляла в суд ходатайство о... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:11
2023-03-13T07:12
происшествия
лондон
владивосток
олег кан
марат баширов
приморский краевой суд
генеральная прокуратура рф
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Информация о смерти Олега Кана, который обвиняется в организации убийства предпринимателя, является вбросом, его защита не заявляла в суд ходатайство о прекращении дела в связи со смертью клиента, сообщил РИА Новости один из его адвокатов Константин Тропанидзе. Ранее распространилась информация о том, что Кан, которого СМИ называют "крабовым королем", якобы умер за границей от рака. Приморский краевой суд, рассматривающий дело Кана об организации убийства предпринимателя, сообщил, что не получал данных о его смерти. Тем не менее, данные о том, что разыскиваемый умер, продолжают распространяться. В том числе политолог Марат Баширов на прошлой неделе написал в своем телеграм-канале, что, по данным его источников, Кан скончался в Лондоне две недели назад. Приморский краевой суд начал рассмотрение дела в отношении Кана в декабре. В понедельник проходит очередное заседание. В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы – по данным "Коммерсанта", он получил 7 лет.
https://ria.ru/20230313/arest-1857433824.html
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происшествия, лондон, владивосток, олег кан, марат баширов, приморский краевой суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Лондон, Владивосток, Олег Кан, Марат Баширов, Приморский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти

Адвокат находящегося в розыске "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Информация о смерти Олега Кана, который обвиняется в организации убийства предпринимателя, является вбросом, его защита не заявляла в суд ходатайство о прекращении дела в связи со смертью клиента, сообщил РИА Новости один из его адвокатов Константин Тропанидзе.
Ранее распространилась информация о том, что Кан, которого СМИ называют "крабовым королем", якобы умер за границей от рака. Приморский краевой суд, рассматривающий дело Кана об организации убийства предпринимателя, сообщил, что не получал данных о его смерти. Тем не менее, данные о том, что разыскиваемый умер, продолжают распространяться. В том числе политолог Марат Баширов на прошлой неделе написал в своем телеграм-канале, что, по данным его источников, Кан скончался в Лондоне две недели назад.
Марина Мягкова - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Экс-мэру Тынды Михайловой продлили арест
06:20
Приморский краевой суд начал рассмотрение дела в отношении Кана в декабре. В понедельник проходит очередное заседание.
«
"Я и ранее, не только сегодня, об этом говорил (что это вброс – ред.). Ничего не изменилось ни по общению с доверителем, ни с позицией в суде. В связи со смертью иногда возможно прекращение уголовного преследования, но мы ничего такого не заявляли, ходатайств с нашей стороны по этому поводу не было", - сказал Тропанидзе.
В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы – по данным "Коммерсанта", он получил 7 лет.
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Во Владивостоке продлили арест вице-мэру города по делу о получении взятки
9 марта, 06:36
 
ПроисшествияЛондонВладивостокОлег КанМарат БашировПриморский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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