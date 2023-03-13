https://ria.ru/20230313/kan-1857436798.html

Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти

Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти - РИА Новости, 13.03.2023

Защита "крабового короля" Кана опровергла данные о его смерти

Информация о смерти Олега Кана, который обвиняется в организации убийства предпринимателя, является вбросом, его защита не заявляла в суд ходатайство о... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:11

2023-03-13T07:11

2023-03-13T07:12

происшествия

лондон

владивосток

олег кан

марат баширов

приморский краевой суд

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Информация о смерти Олега Кана, который обвиняется в организации убийства предпринимателя, является вбросом, его защита не заявляла в суд ходатайство о прекращении дела в связи со смертью клиента, сообщил РИА Новости один из его адвокатов Константин Тропанидзе. Ранее распространилась информация о том, что Кан, которого СМИ называют "крабовым королем", якобы умер за границей от рака. Приморский краевой суд, рассматривающий дело Кана об организации убийства предпринимателя, сообщил, что не получал данных о его смерти. Тем не менее, данные о том, что разыскиваемый умер, продолжают распространяться. В том числе политолог Марат Баширов на прошлой неделе написал в своем телеграм-канале, что, по данным его источников, Кан скончался в Лондоне две недели назад. Приморский краевой суд начал рассмотрение дела в отношении Кана в декабре. В понедельник проходит очередное заседание. В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранителей, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы – по данным "Коммерсанта", он получил 7 лет.

https://ria.ru/20230313/arest-1857433824.html

https://ria.ru/20230309/vladivostok-1856660249.html

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происшествия, лондон, владивосток, олег кан, марат баширов, приморский краевой суд, генеральная прокуратура рф