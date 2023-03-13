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Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни - РИА Новости, 13.03.2023
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14:14 13.03.2023 (обновлено: 14:39 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857537183.html
Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни
Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни - РИА Новости, 13.03.2023
Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни
Президент РФ Владимир Путин на встрече отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики и ее духовное возрождение. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:14
2023-03-13T14:39
политика
грозный
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики и ее духовное возрождение. Путин в понедельник встретился с Кадыровым, который проинформировал президента о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году. "Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется", - сказал Путин.
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"Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве
"Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве
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политика, грозный, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), видео
Политика, Грозный, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики и ее духовное возрождение.
2023-03-13T14:14
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Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни

Президент Путин отметил вклад Кадырова в развитие Грозного и Чеченской Республики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики и ее духовное возрождение.
Путин в понедельник встретился с Кадыровым, который проинформировал президента о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году.
"Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется", - сказал Путин.
 
ПолитикаГрозныйВладимир ПутинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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