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Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни
Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни - РИА Новости, 13.03.2023
Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни
Президент РФ Владимир Путин на встрече отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики и ее духовное возрождение. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:14
2023-03-13T14:14
2023-03-13T14:39
политика
грозный
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики и ее духовное возрождение. Путин в понедельник встретился с Кадыровым, который проинформировал президента о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году. "Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется", - сказал Путин.
грозный
РИА Новости
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"Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве
"Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве
2023-03-13T14:14
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, грозный, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), видео
Политика, Грозный, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни
Президент Путин отметил вклад Кадырова в развитие Грозного и Чеченской Республики