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Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни

Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни - РИА Новости, 13.03.2023

Путин отметил заслуги Кадырова в развитии Грозного и Чечни

Президент РФ Владимир Путин на встрече отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики и ее духовное возрождение. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:14

2023-03-13T14:14

2023-03-13T14:39

политика

грозный

владимир путин

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики и ее духовное возрождение. Путин в понедельник встретился с Кадыровым, который проинформировал президента о социально-экономических достижениях Чечни в 2022 году. "Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется", - сказал Путин.

грозный

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве "Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве 2023-03-13T14:14 true PT1M00S

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Ольга Фомченкова

политика, грозный, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), видео