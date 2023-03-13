https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857535150.html
Кадыров пообещал Путину, что не подведет его
Кадыров пообещал Путину, что не подведет его - РИА Новости, 13.03.2023
Кадыров пообещал Путину, что не подведет его
Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что бойцы республики "нацелены действовать до победного конца" в зоне... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:06
2023-03-13T14:06
2023-03-13T14:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что бойцы республики "нацелены действовать до победного конца" в зоне спецоперации на Украине."В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижения ее целей и задач", - пообещал Кадыров президенту."Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей Российской Федерации. Мы не подведем вас, Владимир Владимирович", - добавил он.Путин в ответ отметил, что у него нет сомнений в этом. "Я не сомневаюсь", - заключил президент.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html
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"Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве
"Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве
2023-03-13T14:06
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PT1M00S
РИА Новости
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россия, украина, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Безопасность
Кадыров пообещал Путину, что не подведет его
Глава Чечни Кадыров: бойцы республики выполняют все приказы Путина в зоне спецоперации
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече
с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что бойцы республики "нацелены действовать до победного конца" в зоне спецоперации на Украине.
"В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижения ее целей и задач", - пообещал Кадыров президенту.
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"Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей Российской Федерации. Мы не подведем вас, Владимир Владимирович", - добавил он.
Путин в ответ отметил, что у него нет сомнений в этом. "Я не сомневаюсь", - заключил президент.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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