https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857535150.html

Кадыров пообещал Путину, что не подведет его

Кадыров пообещал Путину, что не подведет его - РИА Новости, 13.03.2023

Кадыров пообещал Путину, что не подведет его

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что бойцы республики "нацелены действовать до победного конца" в зоне... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:06

2023-03-13T14:06

2023-03-13T14:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

безопасность

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что бойцы республики "нацелены действовать до победного конца" в зоне спецоперации на Украине."В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижения ее целей и задач", - пообещал Кадыров президенту."Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей Российской Федерации. Мы не подведем вас, Владимир Владимирович", - добавил он.Путин в ответ отметил, что у него нет сомнений в этом. "Я не сомневаюсь", - заключил президент.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html

https://ria.ru/20230313/spetsoperatsiya-1857533223.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве "Мы не подведем!" – Путин встретился с Кадыровым в Москве 2023-03-13T14:06 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), безопасность