https://ria.ru/20230313/iran-1857513347.html
В Кремле отреагировали на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии
В Кремле отреагировали на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.03.2023
В Кремле отреагировали на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях Тегерана и Эр-Рияда, заявил, что Кремль приветствует любые шаги по понижению уровня... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:18
2023-03-13T13:18
2023-03-13T13:19
в мире
иран
саудовская аравия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях Тегерана и Эр-Рияда, заявил, что Кремль приветствует любые шаги по понижению уровня напряженности и для диалога в регионе В пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. "Мы приветствуем любые шаги, которые могут способствовать и будут способствовать понижению уровня напряженности и оптимизации диалога в регионе, весьма нестабильном регионе. Тем более, когда речь идет о таких ключевых региональных игроках, как Саудовская Аравия и Иран", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль относится к возобновлению дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии
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в мире, иран, саудовская аравия, дмитрий песков, россия
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле отреагировали на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии
Песков: Москва приветствует шаги по понижению напряженности между Тегераном и Эр-Риядом
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях Тегерана и Эр-Рияда, заявил, что Кремль приветствует любые шаги по понижению уровня напряженности и для диалога в регионе
В пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.
"Мы приветствуем любые шаги, которые могут способствовать и будут способствовать понижению уровня напряженности и оптимизации диалога в регионе, весьма нестабильном регионе. Тем более, когда речь идет о таких ключевых региональных игроках, как Саудовская Аравия и Иран", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль относится к возобновлению дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии
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