https://ria.ru/20230313/iran-1857513347.html

В Кремле отреагировали на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии

В Кремле отреагировали на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.03.2023

В Кремле отреагировали на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях Тегерана и Эр-Рияда, заявил, что Кремль приветствует любые шаги по понижению уровня... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:18

2023-03-13T13:18

2023-03-13T13:19

в мире

иран

саудовская аравия

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отношениях Тегерана и Эр-Рияда, заявил, что Кремль приветствует любые шаги по понижению уровня напряженности и для диалога в регионе В пятницу стало известно, что Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. "Мы приветствуем любые шаги, которые могут способствовать и будут способствовать понижению уровня напряженности и оптимизации диалога в регионе, весьма нестабильном регионе. Тем более, когда речь идет о таких ключевых региональных игроках, как Саудовская Аравия и Иран", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль относится к возобновлению дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

иран

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, саудовская аравия, дмитрий песков, россия