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Во Франции сняли с эфира интервью с политиком за пророссийские взгляды - РИА Новости, 13.03.2023
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Медиавойны
 
13:23 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/intervyu-1857516374.html
Во Франции сняли с эфира интервью с политиком за пророссийские взгляды
Во Франции сняли с эфира интервью с политиком за пророссийские взгляды - РИА Новости, 13.03.2023
Во Франции сняли с эфира интервью с политиком за пророссийские взгляды
Официальный телеканал нацсобрания Франции LCP отменил выход в воскресный эфир интервью с африканским политиком Кеми Себа после того, как влиятельный... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:23
2023-03-13T13:23
медиавойны
в мире
франция
африка
россия
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ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Официальный телеканал нацсобрания Франции LCP отменил выход в воскресный эфир интервью с африканским политиком Кеми Себа после того, как влиятельный парламентарий обвинил того в пророссийской пропаганде, следует из сообщения LCP на странице в Twitter. "После обсуждений с (депутатом, председателем комиссии нацсобрания по национальной обороне и вооруженным силам) Тома Гасийу LCP решил отменить выход интервью (ведущего) Ива Треар с Кеми Себа", – говорится в сообщении. Получасовое интервью должно было выйти поздно вечером, о его отмене канал сообщил за два часа до эфира. Гасийу объяснил агентству Франс Пресс, что, по его мнению, Себа "не просто политический деятель", но и "проводник российской пропаганды", который "подпитывает антифранцузские настроения". В свою очередь Себа пообещал опубликовать видеоинтервью. "Передача на моем жестком диске, она появится завтра", – написал политик в Twitter. Кеми Себа – африканский политик и журналист из Бенина, президент общественной организации Urgences panafricanistes ("Проблемы панафриканизма"). Он выступает против неоколониальной политики, проводимой западными странами в Африке. Ранее в интервью РИА Новости он говорил, что Африка сейчас поставлена перед историческим выбором: быть с НАТО или с Россией и ее союзниками. Кроме того, он выражал мнение, что события на Украине являются результатом войны, развязанной НАТО, а не Россией.
https://ria.ru/20230306/promorolik-1856172779.html
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
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Во Франции сняли с эфира интервью с политиком за пророссийские взгляды

Французский телеканал LCP снял с эфира интервью с политиком Себа за пророссийские взгляды

© iStock.com / yenwenКнопка питания на телевизоре
Кнопка питания на телевизоре - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© iStock.com / yenwen
Кнопка питания на телевизоре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Официальный телеканал нацсобрания Франции LCP отменил выход в воскресный эфир интервью с африканским политиком Кеми Себа после того, как влиятельный парламентарий обвинил того в пророссийской пропаганде, следует из сообщения LCP на странице в Twitter.
"После обсуждений с (депутатом, председателем комиссии нацсобрания по национальной обороне и вооруженным силам) Тома Гасийу LCP решил отменить выход интервью (ведущего) Ива Треар с Кеми Себа", – говорится в сообщении. Получасовое интервью должно было выйти поздно вечером, о его отмене канал сообщил за два часа до эфира.
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Гасийу объяснил агентству Франс Пресс, что, по его мнению, Себа "не просто политический деятель", но и "проводник российской пропаганды", который "подпитывает антифранцузские настроения".
В свою очередь Себа пообещал опубликовать видеоинтервью. "Передача на моем жестком диске, она появится завтра", – написал политик в Twitter.
Кеми Себа – африканский политик и журналист из Бенина, президент общественной организации Urgences panafricanistes ("Проблемы панафриканизма"). Он выступает против неоколониальной политики, проводимой западными странами в Африке. Ранее в интервью РИА Новости он говорил, что Африка сейчас поставлена перед историческим выбором: быть с НАТО или с Россией и ее союзниками. Кроме того, он выражал мнение, что события на Украине являются результатом войны, развязанной НАТО, а не Россией.
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