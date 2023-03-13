https://ria.ru/20230313/intervyu-1857516374.html

Во Франции сняли с эфира интервью с политиком за пророссийские взгляды

Во Франции сняли с эфира интервью с политиком за пророссийские взгляды - РИА Новости, 13.03.2023

Во Франции сняли с эфира интервью с политиком за пророссийские взгляды

Официальный телеканал нацсобрания Франции LCP отменил выход в воскресный эфир интервью с африканским политиком Кеми Себа после того, как влиятельный... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:23

2023-03-13T13:23

2023-03-13T13:23

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ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Официальный телеканал нацсобрания Франции LCP отменил выход в воскресный эфир интервью с африканским политиком Кеми Себа после того, как влиятельный парламентарий обвинил того в пророссийской пропаганде, следует из сообщения LCP на странице в Twitter. "После обсуждений с (депутатом, председателем комиссии нацсобрания по национальной обороне и вооруженным силам) Тома Гасийу LCP решил отменить выход интервью (ведущего) Ива Треар с Кеми Себа", – говорится в сообщении. Получасовое интервью должно было выйти поздно вечером, о его отмене канал сообщил за два часа до эфира. Гасийу объяснил агентству Франс Пресс, что, по его мнению, Себа "не просто политический деятель", но и "проводник российской пропаганды", который "подпитывает антифранцузские настроения". В свою очередь Себа пообещал опубликовать видеоинтервью. "Передача на моем жестком диске, она появится завтра", – написал политик в Twitter. Кеми Себа – африканский политик и журналист из Бенина, президент общественной организации Urgences panafricanistes ("Проблемы панафриканизма"). Он выступает против неоколониальной политики, проводимой западными странами в Африке. Ранее в интервью РИА Новости он говорил, что Африка сейчас поставлена перед историческим выбором: быть с НАТО или с Россией и ее союзниками. Кроме того, он выражал мнение, что события на Украине являются результатом войны, развязанной НАТО, а не Россией.

https://ria.ru/20230306/promorolik-1856172779.html

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, африка, россия