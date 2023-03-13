https://ria.ru/20230313/integratsiya-1857596625.html

Интеграцию системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и службы спасения завершили в 85 регионах

Интеграцию системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и службы спасения завершили в 85 регионах - РИА Новости, 13.03.2023

Интеграцию системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и службы спасения завершили в 85 регионах

Интеграция системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" с системами службы спасения завершена в 85 регионах России, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:14

2023-03-13T17:14

2023-03-13T17:24

общество

россия

смоленская область

москва

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интеграция системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" с системами службы спасения завершена в 85 регионах России, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Экстренные вызовы автомобилистов в 85 российских регионах автоматически передаются через госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС" в службы спасения "112", что является важным шагом для повышения безопасности миллионов автомобилистов и снижения аварийности на дорогах. Завершение интеграции стало возможным после ввода в эксплуатацию "Системы-112" в Смоленской области в феврале этого года", - сообщили в Минтрансе. В министерстве также напомнили, что ранее информационное взаимодействие "ЭРА-ГЛОНАСС" было обеспечено с 84 региональными службами спасения. Подобное сопряжение систем будет выполнено в новых регионах РФ, запуск "Системы-112" в которых запланирован до конца 2025 года. "В 92% тяжелых ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС" стала единственным каналом информирования экстренных служб. Анализ вызовов, переданных в "Системы-112", показал, что шанс наличия свидетелей аварий выше только в городах-миллионниках, например, в Москве это порядка 50%, но уже в Московской области только 3% сообщений поступили от очевидцев ранее, чем через госинформсистему", – подчеркнул гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. В системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,2 миллиона автомобилей. Благодаря системе "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. "Практика показывает, что в таких ситуациях водители и пассажиры в состоянии шока не могут сообщить о произошедшем и своем местоположении. Даже при незначительных ДТП вещи разлетаются по салону автомобиля, пострадавшие не могут найти, дотянуться и воспользоваться мобильным телефоном", - напомнили в Минтрансе.

https://ria.ru/20230210/serp-1851078151.html

https://ria.ru/20230310/antenny-1857015615.html

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общество, россия, смоленская область, москва, глонасс (система навигации)