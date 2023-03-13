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СМИ: в список товаров для параллельного импорта попала IKEA и другие бренды
СМИ: в список товаров для параллельного импорта попала IKEA и другие бренды - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ: в список товаров для параллельного импорта попала IKEA и другие бренды
Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:26
2023-03-13T09:26
2023-03-13T10:33
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
yves saint laurent
nintendo
ikea
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на ведомство.Кроме того, в списке упоминается IKEA. Ожидается, что товары шведской мебельной сети появятся в продаже в конце весны — начале лета. Другие вышеперечисленные бренды ориентировочно вернутся в Россию ближе к июлю, указывают "Известия".Издание со ссылкой на Минпромторг добавляет, что дата поступления продукции, завозимой параллельным импортом, зависит от того, насколько быстро поставщики восстановят логистику и заключат необходимые договоры.В марте прошлого года IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, поэтому сократит российский персонал и продаст местные фабрики.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует министерство промышленности и торговли. По оценке Таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.
https://ria.ru/20230125/avto-1847228971.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), yves saint laurent, nintendo , ikea
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Yves Saint Laurent, Nintendo , IKEA
СМИ: в список товаров для параллельного импорта попала IKEA и другие бренды
"Известия": Минпромторг России внес IKEA в перечень товаров для параллельного импорта
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта в Россию, пишут "Известия"
со ссылкой на ведомство.
«
"Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например Hasbro, Logitech, Nintendo", — сообщили изданию.
Кроме того, в списке упоминается IKEA. Ожидается, что товары шведской мебельной сети появятся в продаже в конце весны — начале лета. Другие вышеперечисленные бренды ориентировочно вернутся в Россию ближе к июлю, указывают "Известия".
Издание со ссылкой на Минпромторг добавляет, что дата поступления продукции, завозимой параллельным импортом, зависит от того, насколько быстро поставщики восстановят логистику и заключат необходимые договоры.
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В марте прошлого года IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, поэтому сократит российский персонал и продаст местные фабрики.
Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует министерство промышленности и торговли. По оценке Таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.
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