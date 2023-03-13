https://ria.ru/20230313/import-1857447072.html

СМИ: в список товаров для параллельного импорта попала IKEA и другие бренды

СМИ: в список товаров для параллельного импорта попала IKEA и другие бренды - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ: в список товаров для параллельного импорта попала IKEA и другие бренды

Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на ведомство. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:26

2023-03-13T09:26

2023-03-13T10:33

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

yves saint laurent

nintendo

ikea

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта в Россию, пишут "Известия" со ссылкой на ведомство.Кроме того, в списке упоминается IKEA. Ожидается, что товары шведской мебельной сети появятся в продаже в конце весны — начале лета. Другие вышеперечисленные бренды ориентировочно вернутся в Россию ближе к июлю, указывают "Известия".Издание со ссылкой на Минпромторг добавляет, что дата поступления продукции, завозимой параллельным импортом, зависит от того, насколько быстро поставщики восстановят логистику и заключат необходимые договоры.В марте прошлого года IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, поэтому сократит российский персонал и продаст местные фабрики.Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует министерство промышленности и торговли. По оценке Таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима объем ввозимой продукции превысил 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.

https://ria.ru/20230125/avto-1847228971.html

https://ria.ru/20230216/ikea-1852294813.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), yves saint laurent, nintendo , ikea