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В Перми установили личности несовершеннолетних, которые сожгли икону - РИА Новости, 13.03.2023
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Религия
 
16:56 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/ikona-1857590205.html
В Перми установили личности несовершеннолетних, которые сожгли икону
В Перми установили личности несовершеннолетних, которые сожгли икону - РИА Новости, 13.03.2023
В Перми установили личности несовершеннолетних, которые сожгли икону
Полицейские установили личности юношей, которые в Перми демонстративно и под видеозапись сожгли икону, сообщает МВД Медиа. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:56
2023-03-13T16:56
религия
происшествия
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 13 мар - РИА Новости. Полицейские установили личности юношей, которые в Перми демонстративно и под видеозапись сожгли икону, сообщает МВД Медиа. Ранее в соцсети появилось видео, на котором юноши в возрасте примерно 16-18 лет в черных балаклавах кидают икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в снег и бьют по ней топором и предметом, похожим на меч. После этого юноши складывают обломки в костер, один из участников выкрикивает нацистское приветствие. Указывалось, что видео снято в микрорайоне Гайва в Перми. "Полицейские установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов 1-го курса колледжа. Проверка продолжается", — говорится в сообщении. Уточняется, что запланировано назначение экспертиз, после этого будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230208/ikona-1850573361.html
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происшествия, пермь, пермский край
Религия, Происшествия, Пермь, Пермский край
В Перми установили личности несовершеннолетних, которые сожгли икону

МВД: пермская полиция установила личности несовершеннолетних, которые сожгли икону

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 13 мар - РИА Новости. Полицейские установили личности юношей, которые в Перми демонстративно и под видеозапись сожгли икону, сообщает МВД Медиа.
Ранее в соцсети появилось видео, на котором юноши в возрасте примерно 16-18 лет в черных балаклавах кидают икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в снег и бьют по ней топором и предметом, похожим на меч. После этого юноши складывают обломки в костер, один из участников выкрикивает нацистское приветствие. Указывалось, что видео снято в микрорайоне Гайва в Перми.
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"Полицейские установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов 1-го курса колледжа. Проверка продолжается", — говорится в сообщении.
Уточняется, что запланировано назначение экспертиз, после этого будет принято процессуальное решение.
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