https://ria.ru/20230313/ikona-1857590205.html

В Перми установили личности несовершеннолетних, которые сожгли икону

В Перми установили личности несовершеннолетних, которые сожгли икону - РИА Новости, 13.03.2023

В Перми установили личности несовершеннолетних, которые сожгли икону

Полицейские установили личности юношей, которые в Перми демонстративно и под видеозапись сожгли икону, сообщает МВД Медиа. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:56

2023-03-13T16:56

2023-03-13T16:56

религия

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 13 мар - РИА Новости. Полицейские установили личности юношей, которые в Перми демонстративно и под видеозапись сожгли икону, сообщает МВД Медиа. Ранее в соцсети появилось видео, на котором юноши в возрасте примерно 16-18 лет в черных балаклавах кидают икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в снег и бьют по ней топором и предметом, похожим на меч. После этого юноши складывают обломки в костер, один из участников выкрикивает нацистское приветствие. Указывалось, что видео снято в микрорайоне Гайва в Перми. "Полицейские установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов 1-го курса колледжа. Проверка продолжается", — говорится в сообщении. Уточняется, что запланировано назначение экспертиз, после этого будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230208/ikona-1850573361.html

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происшествия, пермь, пермский край