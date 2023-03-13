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Пентагон запросил 179 миллионов долларов на закупку 28 HIMARS - РИА Новости, 13.03.2023
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19:53 13.03.2023 (обновлено: 20:08 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/himars-1857635655.html
Пентагон запросил 179 миллионов долларов на закупку 28 HIMARS
Пентагон запросил 179 миллионов долларов на закупку 28 HIMARS - РИА Новости, 13.03.2023
Пентагон запросил 179 миллионов долларов на закупку 28 HIMARS
Министерство обороны США в рамках проекта бюджета на 2024 финансовый год запросило у конгресса средства на закупку 28 реактивных систем залпового огня HIMARS... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:53
2023-03-13T20:08
министерство обороны сша
в мире
пентагон
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны США в рамках проекта бюджета на 2024 финансовый год запросило у конгресса средства на закупку 28 реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью почти 180 миллионов долларов, следует из проекта оборонного бюджета, обнародованного Пентагоном.Согласно документу, предполагаемая общая стоимость закупки этих систем вооружений таким образом составит порядка 179 миллионов 230 тысяч долларов. Помимо этого, Пентагон запросил средства на 541 противотанковый комплекс Javelin на сумму почти 200 миллионов долларов, средства на 5 тысяч управляемых реактивных снарядов стоимостью около 886,3 миллиона долларов, а также финансирование на закупку примерно 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS на сумму около 10,3 миллиона долларов.На минувшей неделе Белый дом обнародовал проект бюджета на 2024 финансовый год. В понедельник отдельные ведомства, включая Пентагон, раскрывают подробную информацию о статьях данного бюджета и целях, которые запрашиваются в данном документе.
https://ria.ru/20230313/rakety-1857615164.html
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министерство обороны сша, в мире, пентагон, javelin (птрк)
Министерство обороны США, В мире, Пентагон, Javelin (ПТРК)
Пентагон запросил 179 миллионов долларов на закупку 28 HIMARS

Пентагон в рамках проекта бюджета запросил 179 миллионов долларов на закупку 28 HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны США в рамках проекта бюджета на 2024 финансовый год запросило у конгресса средства на закупку 28 реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью почти 180 миллионов долларов, следует из проекта оборонного бюджета, обнародованного Пентагоном.
Согласно документу, предполагаемая общая стоимость закупки этих систем вооружений таким образом составит порядка 179 миллионов 230 тысяч долларов. Помимо этого, Пентагон запросил средства на 541 противотанковый комплекс Javelin на сумму почти 200 миллионов долларов, средства на 5 тысяч управляемых реактивных снарядов стоимостью около 886,3 миллиона долларов, а также финансирование на закупку примерно 366 ракет сокращенной дальности поражения MLRS на сумму около 10,3 миллиона долларов.
На минувшей неделе Белый дом обнародовал проект бюджета на 2024 финансовый год. В понедельник отдельные ведомства, включая Пентагон, раскрывают подробную информацию о статьях данного бюджета и целях, которые запрашиваются в данном документе.
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