https://ria.ru/20230313/gruziya-1857596495.html
В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек
В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 13.03.2023
В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек
Власти Северной Осетии отметили рост численности людей, въезжающих из Грузии в Россию, за неделю через КПП "Верхний Ларс" в этом направлении проехали более 14... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:13
2023-03-13T17:13
2023-03-13T17:56
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грузия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 13 мар — РИА Новости. Власти Северной Осетии отметили рост численности людей, въезжающих из Грузии в Россию, за неделю через КПП "Верхний Ларс" в этом направлении проехали более 14 тысяч человек, сообщил на совещании вице-премьер республики Ирбек Томаев. "За прошедшую неделю пункт пропуска "Верхний Ларс" в обоих направлениях пересекли более 26 тысяч человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации: более 14 тысяч человек", — сказал он. Из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления следует, что за минувшие сутки на пункте пропуска на въезд в Россию было оформлено 864 легковых автомобиля и 641 на выезд. На прошлой неделе в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения о том, что после протестов в Грузии образовались пробки при въезде в Россию. Власти Северной Осетии, где находится пункт пропуска "Верхний Ларс", сообщили, что Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, а на российской стороне ажиотажа нет. По данным Северо-Кавказского таможенного управления, около тысячи легковых автомобилей въехало в Россию из Грузии через "Верхний Ларс" за сутки — по сведениям на 9 марта — день, когда дорога открылась после длительной непогоды.
https://ria.ru/20230201/uekhavshie-1849052629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, грузия, республика северная осетия - алания
Общество, Россия, Грузия, Республика Северная Осетия - Алания
В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек
В Россию из Грузии за неделю через КПП "Верхний Ларс" въехали более 14 тысяч человек
ПЯТИГОРСК, 13 мар — РИА Новости. Власти Северной Осетии отметили рост численности людей, въезжающих из Грузии в Россию, за неделю через КПП "Верхний Ларс" в этом направлении проехали более 14 тысяч человек, сообщил на совещании вице-премьер республики Ирбек Томаев.
"За прошедшую неделю пункт пропуска "Верхний Ларс" в обоих направлениях пересекли более 26 тысяч человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации: более 14 тысяч человек", — сказал он.
Из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления следует, что за минувшие сутки на пункте пропуска на въезд в Россию было оформлено 864 легковых автомобиля и 641 на выезд.
На прошлой неделе в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения о том, что после протестов в Грузии образовались пробки при въезде в Россию. Власти Северной Осетии, где находится пункт пропуска "Верхний Ларс", сообщили, что Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, а на российской стороне ажиотажа нет. По данным Северо-Кавказского таможенного управления, около тысячи легковых автомобилей въехало в Россию из Грузии через "Верхний Ларс" за сутки — по сведениям на 9 марта — день, когда дорога открылась после длительной непогоды.
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