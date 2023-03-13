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В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 13.03.2023
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17:13 13.03.2023 (обновлено: 17:56 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/gruziya-1857596495.html
В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек
В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек - РИА Новости, 13.03.2023
В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек
Власти Северной Осетии отметили рост численности людей, въезжающих из Грузии в Россию, за неделю через КПП "Верхний Ларс" в этом направлении проехали более 14... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:13
2023-03-13T17:56
общество
россия
грузия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 13 мар — РИА Новости. Власти Северной Осетии отметили рост численности людей, въезжающих из Грузии в Россию, за неделю через КПП "Верхний Ларс" в этом направлении проехали более 14 тысяч человек, сообщил на совещании вице-премьер республики Ирбек Томаев. "За прошедшую неделю пункт пропуска "Верхний Ларс" в обоих направлениях пересекли более 26 тысяч человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации: более 14 тысяч человек", — сказал он. Из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления следует, что за минувшие сутки на пункте пропуска на въезд в Россию было оформлено 864 легковых автомобиля и 641 на выезд. На прошлой неделе в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения о том, что после протестов в Грузии образовались пробки при въезде в Россию. Власти Северной Осетии, где находится пункт пропуска "Верхний Ларс", сообщили, что Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, а на российской стороне ажиотажа нет. По данным Северо-Кавказского таможенного управления, около тысячи легковых автомобилей въехало в Россию из Грузии через "Верхний Ларс" за сутки — по сведениям на 9 марта — день, когда дорога открылась после длительной непогоды.
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общество, россия, грузия, республика северная осетия - алания
Общество, Россия, Грузия, Республика Северная Осетия - Алания
В Россию из Грузии за неделю въехали более 14 тысяч человек

В Россию из Грузии за неделю через КПП "Верхний Ларс" въехали более 14 тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 13 мар — РИА Новости. Власти Северной Осетии отметили рост численности людей, въезжающих из Грузии в Россию, за неделю через КПП "Верхний Ларс" в этом направлении проехали более 14 тысяч человек, сообщил на совещании вице-премьер республики Ирбек Томаев.
"За прошедшую неделю пункт пропуска "Верхний Ларс" в обоих направлениях пересекли более 26 тысяч человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации: более 14 тысяч человек", — сказал он.
Из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления следует, что за минувшие сутки на пункте пропуска на въезд в Россию было оформлено 864 легковых автомобиля и 641 на выезд.
На прошлой неделе в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения о том, что после протестов в Грузии образовались пробки при въезде в Россию. Власти Северной Осетии, где находится пункт пропуска "Верхний Ларс", сообщили, что Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, а на российской стороне ажиотажа нет. По данным Северо-Кавказского таможенного управления, около тысячи легковых автомобилей въехало в Россию из Грузии через "Верхний Ларс" за сутки — по сведениям на 9 марта — день, когда дорога открылась после длительной непогоды.
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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