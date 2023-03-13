https://ria.ru/20230313/gruziya-1857550542.html

В Киеве ответили на обвинения в подготовке переворота в Грузии

В Киеве ответили на обвинения в подготовке переворота в Грузии - РИА Новости, 13.03.2023

В Киеве ответили на обвинения в подготовке переворота в Грузии

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об отправке в Грузию сторонников экс-президента Михаила Саакашвили для участия в акциях протеста. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:48

2023-03-13T14:48

2023-03-13T15:05

в мире

грузия

украина

олег николенко

мид украины

протесты в грузии против закона об иноагентах

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об отправке в Грузию сторонников экс-президента Михаила Саакашвили для участия в акциях протеста. Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что на фоне акций протестов в страну прибыла группа воевавших на стороне Украины сторонников Саакашвили, чтобы воплотить в жизнь революционный сценарий. "Представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook*. Он заверил, что Украина останется другом "грузинского народа, которому желает не останавливаться в развитии европейского будущего". Седьмого марта, после того как парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, украина, олег николенко, мид украины, протесты в грузии против закона об иноагентах