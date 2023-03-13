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В Киеве ответили на обвинения в подготовке переворота в Грузии - РИА Новости, 13.03.2023
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14:48 13.03.2023 (обновлено: 15:05 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/gruziya-1857550542.html
В Киеве ответили на обвинения в подготовке переворота в Грузии
В Киеве ответили на обвинения в подготовке переворота в Грузии - РИА Новости, 13.03.2023
В Киеве ответили на обвинения в подготовке переворота в Грузии
Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об отправке в Грузию сторонников экс-президента Михаила Саакашвили для участия в акциях протеста. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:48
2023-03-13T15:05
в мире
грузия
украина
олег николенко
мид украины
протесты в грузии против закона об иноагентах
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об отправке в Грузию сторонников экс-президента Михаила Саакашвили для участия в акциях протеста. Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что на фоне акций протестов в страну прибыла группа воевавших на стороне Украины сторонников Саакашвили, чтобы воплотить в жизнь революционный сценарий. "Представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook*. Он заверил, что Украина останется другом "грузинского народа, которому желает не останавливаться в развитии европейского будущего". Седьмого марта, после того как парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
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в мире, грузия, украина, олег николенко, мид украины, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Украина, Олег Николенко, МИД Украины, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Киеве ответили на обвинения в подготовке переворота в Грузии

МИД Украины опроверг информацию об отправке в Грузию активистов для участия в протестах

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПротест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года
Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об отправке в Грузию сторонников экс-президента Михаила Саакашвили для участия в акциях протеста.
Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что на фоне акций протестов в страну прибыла группа воевавших на стороне Украины сторонников Саакашвили, чтобы воплотить в жизнь революционный сценарий.
Протестующие против законопроекта, направленного на сдерживание влияния иностранных агентов возле здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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"Представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, отправке сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, которые не имеют ничего общего с реальностью", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он заверил, что Украина останется другом "грузинского народа, которому желает не останавливаться в развитии европейского будущего".
Седьмого марта, после того как парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреГрузияУкраинаОлег НиколенкоМИД УкраиныПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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