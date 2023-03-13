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Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России - РИА Новости, 13.03.2023
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09:03 13.03.2023 (обновлено: 11:44 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/gruziya-1857444988.html
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России - РИА Новости, 13.03.2023
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России
США хотят открыть против России второй фронт в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:03
2023-03-13T11:44
в мире
грузия
скотт риттер
украина
сша
агентство по международному развитию сша
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США хотят открыть против России второй фронт в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По его словам, Вашингтон намерен использовать помощь в размере 40 миллионов долларов, которую ежегодно выделяет через Агентство по международному развитию USAID, чтобы устроить в Грузии "мягкий переворот" и привести к власти правительство, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, в том числе и созданию второго фронта против России. По мнению Риттера, Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии."Грузия — всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском "поясе нестабильности". Следует подумать над тем, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми "друзьями" американцами", — заключил офицер.В Тбилиси с 7 марта проходили митинги протеста. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. Изначально стычки начались из-за законопроекта об иностранных агентах, против принятия которого впоследствии проголосовал парламент. Некоторые протестующие распевали гимн Украины и выражали готовность "вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии".
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
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в мире, грузия, скотт риттер, украина, сша, агентство по международному развитию сша, россия
В мире, Грузия, Скотт Риттер, Украина, США, Агентство по международному развитию США, Россия
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России

Экс-разведчик ВС США Риттер: Вашингтон хочет открыть второй фронт против России в Грузии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США хотят открыть против России второй фронт в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
По его словам, Вашингтон намерен использовать помощь в размере 40 миллионов долларов, которую ежегодно выделяет через Агентство по международному развитию USAID, чтобы устроить в Грузии "мягкий переворот" и привести к власти правительство, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, в том числе и созданию второго фронта против России.
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По мнению Риттера, Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии.
"Грузия — всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском "поясе нестабильности". Следует подумать над тем, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми "друзьями" американцами", — заключил офицер.
В Тбилиси с 7 марта проходили митинги протеста. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. Изначально стычки начались из-за законопроекта об иностранных агентах, против принятия которого впоследствии проголосовал парламент. Некоторые протестующие распевали гимн Украины и выражали готовность "вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии".
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