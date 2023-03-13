https://ria.ru/20230313/gruziya-1857444988.html

Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России

Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России - РИА Новости, 13.03.2023

Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России

США хотят открыть против России второй фронт в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:03

2023-03-13T09:03

2023-03-13T11:44

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скотт риттер

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россия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США хотят открыть против России второй фронт в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По его словам, Вашингтон намерен использовать помощь в размере 40 миллионов долларов, которую ежегодно выделяет через Агентство по международному развитию USAID, чтобы устроить в Грузии "мягкий переворот" и привести к власти правительство, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, в том числе и созданию второго фронта против России. По мнению Риттера, Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии."Грузия — всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском "поясе нестабильности". Следует подумать над тем, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми "друзьями" американцами", — заключил офицер.В Тбилиси с 7 марта проходили митинги протеста. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. Изначально стычки начались из-за законопроекта об иностранных агентах, против принятия которого впоследствии проголосовал парламент. Некоторые протестующие распевали гимн Украины и выражали готовность "вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии".

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html

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