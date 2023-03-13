https://ria.ru/20230313/granitsa-1857666198.html

Киев может размещать военных на границе с ПМР, заявил Минобороны в Кишиневе

Киев может размещать военных на границе с ПМР, заявил Минобороны в Кишиневе - РИА Новости, 13.03.2023

Киев может размещать военных на границе с ПМР, заявил Минобороны в Кишиневе

Украина имеет право размещать военных на границе с Приднестровьем, если видит угрозу с этой стороны, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:05

2023-03-13T23:05

2023-03-13T23:10

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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Украина имеет право размещать военных на границе с Приднестровьем, если видит угрозу с этой стороны, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый. В субботу молдавские телеграм-каналы стали публиковать фотографии из населенных пунктов, граничащих с Украиной. На фото и видео заметны траншеи, которые вырыты на украинской территории. Представители Украины объяснили молдавской погранполиции, что делают это для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в конце февраля подтвердила, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. "Это суверенное право Украины размещать военных там, где они считают нужным. Это их право тренироваться или готовиться... если они видят угрозу со стороны Приднестровья, то у них есть право предотвратить эту угрозу в этом направлении, как они делают и в направлении Белоруссии", - заявил Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei. При этом он добавил, что считает слухи о перемещении украинских военных к границе с Приднестровьем манипуляцией и дезинформацией. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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