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В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты
В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты - РИА Новости, 13.03.2023
В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты
Неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске, сообщает в понедельник краевая полиция. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:11
2023-03-13T10:11
2023-03-13T10:12
россия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске, сообщает в понедельник краевая полиция. Инцидент произошел в субботу утром, однако сообщается о нем стало только сейчас. "По предварительным данным, между супругами бракоразводный процесс, делят бизнес, вот такое и произошло. Все выясняется", - пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона. По его словам, муляж был оставлен на двери ручки клиники по улице Молокова. О подозрительной находке в полицию сообщили сотрудники клиники, после чего на место прибыли, в том числе, взрывотехники ОМОН. "По результатам проверки установлено, что подозрительный предмет не представляет опасности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в релизе ГУМВД.
https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, красноярск, происшествия
Россия, Красноярск, Происшествия
В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты
К ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске привязали муляж гранаты
КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске, сообщает в понедельник краевая полиция.
Инцидент произошел в субботу утром, однако сообщается о нем стало только сейчас.
"По предварительным данным, между супругами бракоразводный процесс, делят бизнес, вот такое и произошло. Все выясняется", - пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По его словам, муляж был оставлен на двери ручки клиники по улице Молокова. О подозрительной находке в полицию сообщили сотрудники клиники, после чего на место прибыли, в том числе, взрывотехники ОМОН
.
"По результатам проверки установлено, что подозрительный предмет не представляет опасности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ
"Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в релизе ГУМВД.
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