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В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты - РИА Новости, 13.03.2023
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10:11 13.03.2023 (обновлено: 10:12 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/granata-1857453659.html
В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты
В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты - РИА Новости, 13.03.2023
В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты
Неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске, сообщает в понедельник краевая полиция. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:11
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россия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске, сообщает в понедельник краевая полиция. Инцидент произошел в субботу утром, однако сообщается о нем стало только сейчас. "По предварительным данным, между супругами бракоразводный процесс, делят бизнес, вот такое и произошло. Все выясняется", - пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона. По его словам, муляж был оставлен на двери ручки клиники по улице Молокова. О подозрительной находке в полицию сообщили сотрудники клиники, после чего на место прибыли, в том числе, взрывотехники ОМОН. "По результатам проверки установлено, что подозрительный предмет не представляет опасности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в релизе ГУМВД.
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россия, красноярск, происшествия
Россия, Красноярск, Происшествия
В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты

К ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске привязали муляж гранаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске, сообщает в понедельник краевая полиция.
Инцидент произошел в субботу утром, однако сообщается о нем стало только сейчас.
"По предварительным данным, между супругами бракоразводный процесс, делят бизнес, вот такое и произошло. Все выясняется", - пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По его словам, муляж был оставлен на двери ручки клиники по улице Молокова. О подозрительной находке в полицию сообщили сотрудники клиники, после чего на место прибыли, в том числе, взрывотехники ОМОН.
"По результатам проверки установлено, что подозрительный предмет не представляет опасности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в релизе ГУМВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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РоссияКрасноярскПроисшествия
 
 
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