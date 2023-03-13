https://ria.ru/20230313/granata-1857453659.html

В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты

В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты - РИА Новости, 13.03.2023

В Красноярске к двери клиники привязали муляж гранаты

Неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске, сообщает в понедельник краевая полиция. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:11

2023-03-13T10:11

2023-03-13T10:12

россия

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 мар - РИА Новости. Неизвестный привязал муляж гранаты к ручке двери стоматологической поликлиники в Красноярске, сообщает в понедельник краевая полиция. Инцидент произошел в субботу утром, однако сообщается о нем стало только сейчас. "По предварительным данным, между супругами бракоразводный процесс, делят бизнес, вот такое и произошло. Все выясняется", - пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона. По его словам, муляж был оставлен на двери ручки клиники по улице Молокова. О подозрительной находке в полицию сообщили сотрудники клиники, после чего на место прибыли, в том числе, взрывотехники ОМОН. "По результатам проверки установлено, что подозрительный предмет не представляет опасности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в релизе ГУМВД.

https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html

россия

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, красноярск, происшествия