https://ria.ru/20230313/gostayna-1857575486.html

В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне

В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне - РИА Новости, 13.03.2023

В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне

Комитет Госдумы по безопасности внес проект поправок, уточняющих полномочия властей в определении порядка допуска должностных лиц к государственной тайне,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:19

2023-03-13T16:19

2023-03-13T17:59

политика

госдума рф

россия

василий пискарев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

роскосмос

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности внес проект поправок, уточняющих полномочия властей в определении порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, говорится в Telegram-канале комитета.Речь идет о законах "О государственной тайне" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"."При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проверочных мероприятий… В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владение и пользование иностранными финансовыми инструментами", — пояснил председатель комитета Василий Пискарев.По его мнению, иностранные спецслужбы на фоне спецоперации проявляют повышенный интерес к государственным секретам России, а также к госслужащим, которые в них осведомлены. Таким образом, предложенные меры помогут защитить граждан страны от преступных посягательств из-за рубежа и уменьшить давление на "секретоносителей", отметил депутат."Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет межведомственная комиссия по гостайне", — добавил Пискарев.Кроме того, комитет по безопасности предложил устранить некоторые пробелы в законах, связанные с допуском к гостайне и с ограничением права на выезд из страны тех, кто осведомлен в секретных сведениях.Так, эти граждане смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера. Речь идет о смерти близких родственников или необходимости экстренного лечения, подытожил Пискарев.

https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html

https://ria.ru/20230201/vyezd-1849092525.html

https://ria.ru/20230313/sluzhba-1857538902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, госдума рф, россия, василий пискарев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос