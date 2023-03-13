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В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне - РИА Новости, 13.03.2023
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16:19 13.03.2023 (обновлено: 17:59 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/gostayna-1857575486.html
В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне
В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне - РИА Новости, 13.03.2023
В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне
Комитет Госдумы по безопасности внес проект поправок, уточняющих полномочия властей в определении порядка допуска должностных лиц к государственной тайне,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:19
2023-03-13T17:59
политика
госдума рф
россия
василий пискарев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роскосмос
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности внес проект поправок, уточняющих полномочия властей в определении порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, говорится в Telegram-канале комитета.Речь идет о законах "О государственной тайне" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"."При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проверочных мероприятий… В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владение и пользование иностранными финансовыми инструментами", — пояснил председатель комитета Василий Пискарев.По его мнению, иностранные спецслужбы на фоне спецоперации проявляют повышенный интерес к государственным секретам России, а также к госслужащим, которые в них осведомлены. Таким образом, предложенные меры помогут защитить граждан страны от преступных посягательств из-за рубежа и уменьшить давление на "секретоносителей", отметил депутат."Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет межведомственная комиссия по гостайне", — добавил Пискарев.Кроме того, комитет по безопасности предложил устранить некоторые пробелы в законах, связанные с допуском к гостайне и с ограничением права на выезд из страны тех, кто осведомлен в секретных сведениях.Так, эти граждане смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера. Речь идет о смерти близких родственников или необходимости экстренного лечения, подытожил Пискарев.
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политика, госдума рф, россия, василий пискарев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос
Политика, Госдума РФ, Россия, Василий Пискарев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Роскосмос
В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне

Глава комитета ГД Пискарев внес проект поправок в законы о гостайне и выезде из России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности внес проект поправок, уточняющих полномочия властей в определении порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, говорится в Telegram-канале комитета.
Речь идет о законах "О государственной тайне" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
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"При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проверочных мероприятий… В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владение и пользование иностранными финансовыми инструментами", — пояснил председатель комитета Василий Пискарев.
По его мнению, иностранные спецслужбы на фоне спецоперации проявляют повышенный интерес к государственным секретам России, а также к госслужащим, которые в них осведомлены.
Таким образом, предложенные меры помогут защитить граждан страны от преступных посягательств из-за рубежа и уменьшить давление на "секретоносителей", отметил депутат.
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"Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет межведомственная комиссия по гостайне", — добавил Пискарев.
Кроме того, комитет по безопасности предложил устранить некоторые пробелы в законах, связанные с допуском к гостайне и с ограничением права на выезд из страны тех, кто осведомлен в секретных сведениях.
Так, эти граждане смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера. Речь идет о смерти близких родственников или необходимости экстренного лечения, подытожил Пискарев.
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