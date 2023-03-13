https://ria.ru/20230313/gostayna-1857575486.html
В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне
В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне - РИА Новости, 13.03.2023
В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне
Комитет Госдумы по безопасности внес проект поправок, уточняющих полномочия властей в определении порядка допуска должностных лиц к государственной тайне,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:19
2023-03-13T16:19
2023-03-13T17:59
политика
госдума рф
россия
василий пискарев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности внес проект поправок, уточняющих полномочия властей в определении порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, говорится в Telegram-канале комитета.Речь идет о законах "О государственной тайне" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"."При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проверочных мероприятий… В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владение и пользование иностранными финансовыми инструментами", — пояснил председатель комитета Василий Пискарев.По его мнению, иностранные спецслужбы на фоне спецоперации проявляют повышенный интерес к государственным секретам России, а также к госслужащим, которые в них осведомлены. Таким образом, предложенные меры помогут защитить граждан страны от преступных посягательств из-за рубежа и уменьшить давление на "секретоносителей", отметил депутат."Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет межведомственная комиссия по гостайне", — добавил Пискарев.Кроме того, комитет по безопасности предложил устранить некоторые пробелы в законах, связанные с допуском к гостайне и с ограничением права на выезд из страны тех, кто осведомлен в секретных сведениях.Так, эти граждане смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера. Речь идет о смерти близких родственников или необходимости экстренного лечения, подытожил Пискарев.
https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html
https://ria.ru/20230201/vyezd-1849092525.html
https://ria.ru/20230313/sluzhba-1857538902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, россия, василий пискарев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос
Политика, Госдума РФ, Россия, Василий Пискарев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Роскосмос
В Госдуму внесли инициативу об ограничении допуска к гостайне
Глава комитета ГД Пискарев внес проект поправок в законы о гостайне и выезде из России
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Комитет Госдумы по безопасности внес проект поправок, уточняющих полномочия властей в определении порядка допуска должностных лиц к государственной тайне, говорится в Telegram-канале
комитета.
Речь идет о законах "О государственной тайне" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики
"При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проверочных мероприятий… В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владение и пользование иностранными финансовыми инструментами", — пояснил председатель комитета Василий Пискарев
.
По его мнению, иностранные спецслужбы на фоне спецоперации проявляют повышенный интерес к государственным секретам России, а также к госслужащим, которые в них осведомлены.
Таким образом, предложенные меры помогут защитить граждан страны от преступных посягательств из-за рубежа и уменьшить давление на "секретоносителей", отметил депутат.
В Госдуме позитивно оценили идею об ограничениях выезда депутатов за рубеж
"Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом
" и "Роскосмос", сможет межведомственная комиссия по гостайне", — добавил Пискарев.
Кроме того, комитет по безопасности предложил устранить некоторые пробелы в законах, связанные с допуском к гостайне и с ограничением права на выезд из страны тех, кто осведомлен в секретных сведениях.
Так, эти граждане смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера. Речь идет о смерти близких родственников или необходимости экстренного лечения, подытожил Пискарев.
В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста